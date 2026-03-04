Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 5 March 2026: মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে আগামিকাল? ৫ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    ৫ মার্চ ২০২৬ কেমন কাটবে আপনার? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Mar 04, 2026 4:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    কেমন কাটবে লক্ষ্মীবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬? রাশিফল আজই জেনে নিন। আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন এখনই। জ্যোতিষমত রইল।

    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিন কেমন থাকবে 5 মার্চ, রাশিফল পড়ুন
    মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা শুভ ফলাফল পাবেন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হবে, তবে সাবধানতা আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কাজটি চিন্তাভাবনা করে, যদি প্রয়োজন না হয় তবে এটি স্থগিত করুন।

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এটি ভাল সময় নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময় শুভ। গবেষণা ও অন্যান্য কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ উপকারী হবে।

    মিথুন রাশির সময় মিথুন রাশির জন্যও ভালো। আপনি গুরুর আশীর্বাদ পেয়েছেন। আপনি এই সময়ে বিবাহ এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা পাচ্ছেন। মুনাফা হবে, যা অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী করবে।

    কর্কট রাশিচক্রের চাকরি এবং ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। গাড়ি পাওয়া যাবে। এই সময়ে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে হাসানোর সুযোগও পাচ্ছেন। সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখুন।

    সিংহ রাশির রাশি বিবাহিত জীবনে সুখ অনুভব করবে, সিংহ রাশির জাতকদের জন্য ভাল সময়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে।

    কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জন্য এই সময় কোনও বরদানের থেকে কম নয়।

    তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। অথবা একটি গাড়ি বা একটি বাড়ি কিনুন। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। টাকায় মুনাফা হবে।

    বৃশ্চিক রাশি মনে উত্থান-পতন থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। তবে আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। জীবনযাত্রার অবস্থা দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। অতিরিক্ত খরচ হবে।

    ধনু রাশি আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। মন খুশি হবে, তবে চাকরিতে কর্মকর্তাদের সাথে অকেজো তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনি কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে।

    মকর রাশির জাতক-জাতিকারা অনেক আত্মবিশ্বাস রাখলেও মন বিচলিত হতে পারে। রাগ এড়িয়ে চলুন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। খরচ বাড়বে। ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ততা বাড়বে। পরিবার সহায়ক হবে।

    কুম্ভ রাশি সংযত থাকুন। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসায় কিছু সমস্যা হতে পারে। ভাইবোনরা সমর্থন পেতে পারেন।

    মীন রাশি সংযত থাকে। পরিবার সহায়ক হবে। বন্ধুর সহায়তায় আয়ের উৎস গড়ে উঠতে পারে।

    (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

