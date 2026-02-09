Mahakal Mandir: মানত রয়েছে? শিবরাত্রি ২০২৬-এ মহাকাল মন্দিরে পুজো দেবেন? দেখে নিন বিশেষ আরাধনার সময়কাল

Mahakal Mandir: মানত রয়েছে? শিবরাত্রি ২০২৬-এ মহাকাল মন্দিরে পুজো দেবেন? দেখে নিন বিশেষ আরাধনার সময়কাল
অনেকেই শিবরাত্রিতে বিশেষ পুজো করে থাকেন। এই বিশেষ তিথিতে মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকেন। দেখে নিন এই মন্দিরের পুজো নিয়ে বিশেষ তথ্য রইল।
উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরে ৬ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত শিব নবরাত্রির শুভ অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হচ্ছে। এবার উৎসব ১০ দিন ধরে চলছে, যেখানে প্রতিদিন ভগবান মহাকালকে বিভিন্ন অলঙ্কারণে সাজানো হচ্ছে। এই পরম্পরা ভক্তদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে বিশ্বাস করা হয়।
আজ, ৯ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যার পূজার পরে, একটি ঘাটোপা শৃঙ্গার হবে এবং আগামিকাল ১০ ফেব্রুয়ারি ছাবিনা শৃঙ্গার করা হবে। এই দুটি অলঙ্কারই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আসুন তাদের পদ্ধতি, গুরুত্ব এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক।
শিব নবরাত্রি কী?
শিব নবরাত্রি হল ফাগুন মাসে উদযাপিত একটি বিশেষ উৎসব। এই নবরাত্রি দেবী নবরাত্রি থেকে আলাদা এবং সম্পূর্ণরূপে ভগবান শিবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। মহাকালেশ্বর মন্দিরে, এই সময়ে, ভগবানকে ৯ বা ১০ দিনের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন রূপে সজ্জিত করা হয়। প্রতিটি অলঙ্কারে বিশেষ উপকরণ, জামাকাপড়, গহনা এবং ফুল ব্যবহার করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ভক্তদের শিবের বিভিন্ন শক্তি এবং রূপ দেখার সুযোগ দেয়। ঘাটটপ শৃঙ্গার ঘাটটপের গুরুত্ব এবং পদ্ধতি মহাকালেশ্বর মন্দিরের একটি অনন্য ঐতিহ্য। এই অলঙ্করণে ভগবান শিবকে একটি পাত্রের (কলসি) আকারে সজ্জিত করা হয়। ঘাটোপা মানে 'পাত্রের আচ্ছাদন' বা 'পাত্রের মতো একই রূপ'। এই অলঙ্করণ ঈশ্বরের মহাজাগতিক রূপ এবং সৃষ্টির উৎসের প্রতীক।
পদ্ধতিটি নিম্নরূপ: সন্ধ্যার পূজার পরে, শিবলিঙ্গকে বিশেষভাবে স্নান করা হয়। এরপর ঘি, দুধ, দই, মধু ও গঙ্গাজল দিয়ে অভিষেক করা হয়। প্রভু হলুদ পোশাক পরিধান করেন এবং তাদের উপরে ছোট ছোট পাত্র দিয়ে সজ্জিত হন। অলঙ্করণটি বেল পাতা, ধুতরো এবং ফুল দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই সময়ে, বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় এবং ভক্তরা দর্শনের জন্য লাইনে দাঁড়ান। এই শোভা সৃষ্টির রহস্য এবং শিবের অসীম শক্তিকে প্রতিফলিত করে। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে ঘটোপা শৃঙ্গার দর্শন জীবনের সমস্যাগুলি দূর করে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সরবরাহ করে। মহাশিবরাত্রির ঠিক আগে বা শিব নবরাত্রির সময় ছবিনা শৃঙ্গার করা হয়। ছবিনা মানে 'সুন্দর রূপ' বা 'চিত্র রূপ'। এই অলঙ্করণে, ভগবান মহাকালকে মানব রূপ বা রাজকীয় রূপে সজ্জিত করা হয়। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ: সকালের পূজার পরে, নৈবেদ্য কক্ষে শ্রীচন্দ্র মৌলেশ্বরের পূজা করা হয়। কোটিতীর্থ কুণ্ডের কাছে শ্রী কোটেশ্বর মহাদেবের পূজা করা হয়। এরপর বাবা মহাকাল নতুন হলুদ পোশাক পরেন। মুকুট, মালা, ফলের মালা এবং অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করা হয়। প্রভুকে দর্শনের জন্য রাখা হয় বিশেষভাবে সজ্জিত ছবিনা রূপে। এ সময় ভজন-কীর্তন ও আরতি করা হয়। ছবিনা শৃঙ্গার ভগবানের সৌন্দর্য এবং রাজকীয় রূপকে চিত্রিত করে। এই অলঙ্করণ দেখে ভক্তরা আধ্যাত্মিক এবং নান্দনিক উভয় স্তরেই আনন্দ পান। এই অলঙ্কারগুলির উপকারিতা ঘাটটপ এবং ছাবিনা শৃঙ্গার দর্শন ভক্তদের অনেক সুবিধা দেয়। সৃষ্টির শক্তি এবং সুরক্ষা বহন করে, অন্যদিকে ছাবিনা সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি এবং রাজকীয় জীবনে আশীর্বাদপুষ্ট। এই অলঙ্করণগুলো মানসিক শান্তি, স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং ইচ্ছা পূরণ করে। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে এই দিনগুলিতে এসে জীবনের সমস্যাগুলি দূর হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। মহাকালেশ্বর মন্দিরের মতোই দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে মহাশিবরাত্রিতে বিশেষ ঐতিহ্য পালন করা হয়। চার ঘণ্টার পুজো, রাত্রি জাগরণ ও জাঁকজমকপূর্ণ অলঙ্করণ রয়েছে। এই পরম্পরা ভক্তদের আস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মহাশিবরাত্রিতে দেওঘর এবং উজ্জয়িনী উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। এসব অলঙ্করণ দেখে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।
