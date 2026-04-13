Vaisakh Amavasya 2026: পয়লা বৈশাখের পরদিনই ২০২৬ বৈশাখ অমাবস্যা! কখন থেকে পড়ছে তিথি? দেখে নিন

Vaisakh Amavasya 2026: পয়লা বৈশাখের পরদিনই ২০২৬ বৈশাখ অমাবস্যা! কখন থেকে পড়ছে তিথি? দেখে নিন
বৈশাখ অমাবস্যা অর্থাৎ মেষ সংক্রান্তি খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। পয়লা বৈশাখের পরদিনই চলতি বছরে পড়ছে এই বৈশাখ অমাবস্যা।
বৈশাখ অমাবস্যা অর্থাৎ মেষ সংক্রান্তিকে অত্যন্ত বিশেষ বলে মনে করা হয়। মনে করা হয়, পূর্ব পুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা কোনও পুজো দিতে এই বৈশাখের অমাবস্যার তারিখটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের বৈশাখ অমাবস্যা পড়ছে ১৬ এপ্রিল।
জ্যোতিষমতের বিশ্বাস সূর্য, এই সময়ে মেষ রাশিচক্রে থাকবেন। বৈশাখ মাসের এই বিশেষ দিনে সকালে স্নান করে এবং দেবতা, ঋষি এবং পূর্বপুরুষদের তর্পণ করা উচিত, এইভাবে, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে, পূর্বপুরুষরা মোক্ষ পান, বলে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয়।
বৈশাখ অমাবস্যা ২০২৬ তারিখ এবং দিন কখন?
এই বছর, বৈশাখ অমাবস্যার তিথি ১৬ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ৮.১১ টায় শুরু হবে এবং পরের দিন ১৭ এপ্রিল বিকেল ৫:২১ টা পর্যন্ত চলবে, তাই উদয়তিথিতে অমাবস্যা ১৭ এপ্রিল উদযাপন করা হবে। এই দিনে স্নান ও দাতব্য কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, যে এই দিনে পূর্বপুরুষদের তর্পণ নিবেদন করা এবং স্নান দান করা উপকারী। বিধি বলছে, স্নানের পর পূর্ব পুরুষদের এই দিনে ঘটি ভর্তি করে জল অর্পণ করা শুভ।
এই দিনে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়?
এই দিনে পূর্বপুরুষদের তর্পণ করা হয়। এই অমাবস্যায় যাদের খাবার ও বস্ত্র দরকার তাদের খাবার দিতে হবে। কালো তিল দিয়ে জলমিশিয়ে সকালে সূর্যের আলো খাওয়াতে হবে। অশ্বত্থ গাছের কাছে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। অমাবস্যার দিনটি পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার দিন, তাই এই দিনে এমন কোনও কাজ করবেন না, যা শুভ। এই দিনে আপনার কোনও বড় কেনাকাটা করা এড়ানো উচিত। পূর্বপুরুষদের জন্য দান এবং তর্পণ এই দিনে ঘটে। উল্লেখ্য, অমাবস্যার তারিখে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, ভগবানের পূজা, পুণ্যকর্ম সবই তাৎক্ষণিক মুক্তি দেয়। যারা অসুস্থ ও গরিব, তাদের শ্রীহরির পূজা করা উচিত। কথিত রয়েছে, বৈশাখ মাস হৃদয় দিয়ে ভোগ করার যোগ্য, কারণ সেই সময়টা ভালো গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। গরিব, ধনী, পঙ্গু, অন্ধ, নপুংসক, বিধবা, সাধারণ নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যাই হোক না কেন, বৈশাখ মাস সবার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।