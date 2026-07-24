Vakri Shanidev Prediction: দুর্গাপুজো ২০২৬র আগেই বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! একঝাঁক রাশির জন্য সুসময় আসছে

Vakri Shanidev Prediction: দুর্গাপুজো ২০২৬র আগেই বক্রী হচ্ছেন শনিদেব! একঝাঁক রাশির জন্য সুসময় আসছে
২৭ জুলাই, ২০২৬ থেকে, শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে এবং প্রায় চার মাস ধরে এই অবস্থায় থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে কিছু রাশিচক্র স্থগিত কাজ শেষ এবং ক্যারিয়ারে স্বস্তির ইঙ্গিত দেয়, আবার কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে ধৈর্য ধরার এবং অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনিকে এমন একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা ফলাফল দেয়। শনির গতিবিধির পরিবর্তনের প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে দেখা যায়। এবার, শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে। এর পরে, তারা চার মাসেরও বেশি সময় ধরে পশ্চাদমুখী অবস্থাতেই শনিদেব থাকবেন, অর্থাৎ প্রায় ১৩৮ দিন, এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হবে। উল্লেখ্য, ১৭ অক্টোবর রয়েছে দুর্গাপুজো। তার আগেই শনিদেবের এই চালে কিছু রাশির জন্য সুসময় আসতে চলেছে।
শনি কতদিন পশ্চাদমুখী থাকবেন?
শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে। এর পরে, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ, তারা আবার সরাসরি পথে চলে যাবে। পশ্চাদমুখী সময়ে, শনি নতুন সূচনার চেয়ে পুরানো বিষয়, অসমাপ্ত কাজ এবং অতীতের সিদ্ধান্তগুলি বেশি পর্যালোচনা করে। এ সময় মানুষ তাদের কৃতকর্মের ফলও দেখতে পাচ্ছেন।
এই রাশিচক্রগুলি স্বস্তি পেতে পারে-
মকর এবং কুম্ভ:
শনি এই উভয় রাশির প্রভু। স্থগিত কাজ পশ্চাদমুখী সময়কালে গতি অর্জন করতে পারে। চাকরিতে চলমান সমস্যা দূর হতে পারে। পুরানো বিনিয়োগ বা আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে।
বৃষ রাশি: আপনি কাজে ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনি সিনিয়র ব্যক্তিদের কাছ থেকেও সমর্থন পেতে পারেন।
মিথুন: ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। পুরোনো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে শুরু করতে পারে। তবে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই রাশিচক্রে শনি পশ্চাদমুখী হবে, তাই দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের চাপ অনুভূত হতে পারে। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করাই ভালো।
কর্কট: ব্যয় বাড়তে পারে এবং মানসিক চাপের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যে কোনও বিরোধ থেকে দূরে থাকাই ভাল হবে।
সিংহ রাশি: চাকরি ও ব্যবসায় ধৈর্য ধরার প্রয়োজন হতে পারে। নতুন বিনিয়োগ বা বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমানের সাথে নিন। ছোট ছোট বিষয়ে রাগ করা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
পশ্চাদমুখী শনির সময় কী করবেন?
আপনার অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। কোনও দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করবেন না। কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। বয়স্ক ও অভাবগ্রস্তদের সম্মান করুন। চিন্তা না করে বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More