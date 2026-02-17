Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu shastra: ঘুমের সময় এই জিনিসটি বালিশের নিচে রাখছেন না তো? সুখ সমৃদ্ধি পেতে বাস্তুটিপস রইল

    বাস্তুশাস্ত্রে , আমাদের ঘুমের ধরণগুলি সম্পর্কেও অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। ঘুমানোর সময় কী খাওয়া উচিত নয়?

    Published on: Feb 17, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্রে, আমাদের শোবার ঘরের অবস্থা, ঘুমের ধরণ, বিছানা সম্পর্কে অনেক নিয়ম বলা হয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে, এই জিনিসগুলি আমাদের মনের পাশাপাশি আমাদের শক্তি এবং বাড়ির পরিবেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আমরা যদি ঘুমানোর সময় আমাদের চারপাশে কোনও ভুল জিনিস রাখি, তা হলে তা আমাদের সম্পূর্ণ শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং জীবনে নেতিবাচকতা বাড়তে শুরু করে।

    বাস্তু টিপস: এই জিনিসটি বালিশের নীচে রাখতে ভুলবেন না, জীবনে নেতিবাচকতা বাড়বে
    বাস্তু টিপস: এই জিনিসটি বালিশের নীচে রাখতে ভুলবেন না, জীবনে নেতিবাচকতা বাড়বে

    আজকে আমরা সেই একটা জিনিস নিয়ে কথা বলব, সাধারণত মানুষ ঘুমানোর সময় বালিশের নিচে রেখে থাকে। নীচে এই সম্পর্কে আরও জানুন...

    বাস্তুশাস্ত্রে ঘড়ি সম্পর্কিত অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে। এটি একটি দেওয়াল ঘড়ি হোক বা একটি হ্যান্ডহেল্ড ঘড়ি। শাস্ত্রে সবার জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ম আছে। অনেক সময় এমনও হয় যে বাইরে থেকে আসার পর অনেকে ঘুমানোর সময় ঘড়িটি বিছানার পাশের ড্রয়ারে রাখেন বা বালিশের নিচে রাখেন। এটা মোটেও ঠিক নয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, এটি করার মাধ্যমে, আমরা অজান্তেই নেতিবাচক দিকে যাই। এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য বা আমাদের শক্তির জন্যও ভাল নয়। এমন পরিস্থিতিতে ঘুমানোর সময় ঘড়ি কখনোই বালিশের কাছাকাছি বা নিচে রাখা উচিত নয়।

    ঘড়ি ছাড়াও আরও কিছু জিনিস আছে যা ঘুমানোর সময় আমাদের রাখা উচিত নয়। অনেকে ঘুমানোর সময় তাঁদের চারপাশে জল রাখেন যাতে রাতে তৃষ্ণার্ত হলে ঘর থেকে বের হতে না হয়। এমতাবস্থায় কাছাকাছি রাখা ড্রয়ারে বা টেবিলের ওপর রেখে দেন মানুষ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এটি করার ফলে আমরা অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা শুরু করি এবং এটি আমাদের শক্তিকে প্রভাবিত করে।

    এক্ষেত্রে জল অল্প দূরত্বে রাখতে হবে। এছাড়াও ঘুমানোর আগে আশেপাশে রাখা ইলেকট্রনিক সামগ্রীও দূরে রাখতে হবে। যাইহোক, বেডরুমে এভাবে কোনও ইলেকট্রনিক আইটেম থাকা উচিত নয়। ঘুমানোর সময় এগুলো সাবধানে দূরে রাখতে হবে। এছাড়াও, ঘুমানোর সময় কোনও ধারালো জিনিস কাছাকাছি রাখা উচিত নয়।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    News/Astrology/Vastu Shastra: ঘুমের সময় এই জিনিসটি বালিশের নিচে রাখছেন না তো? সুখ সমৃদ্ধি পেতে বাস্তুটিপস রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes