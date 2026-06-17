Vastu Shastra Tips: বাড়িতে বাঁশি আছে? ঠিক জায়গায় রাখছেন তো? বাস্তুমতে সমৃদ্ধি আনতে কী করণীয়, রইল টিপস

Vastu Shastra Tips: বাড়িতে বাঁশি আছে? ঠিক জায়গায় রাখছেন তো? বাস্তুমতে সমৃদ্ধি আনতে কী করণীয়, রইল টিপস
বাস্তু শাস্ত্রে এমন কিছু প্রতিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। এর মধ্যে একটি হলো ঘরে বাঁশি রাখা। বিশ্বাস অনুসারে, বাড়িতে বাঁশি রাখলে শুধু আর্থিক সমস্যাই দূর হয় না, এটি বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে।
বাস্তু শাস্ত্র আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে যখন একজন ব্যক্তি তার নিয়মগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তখন সে সুখ, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করে। একই সঙ্গে এসব নিয়ম উপেক্ষা করলে জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে। বাস্তু শাস্ত্রে এমন কিছু প্রতিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। এর মধ্যে একটি হলো ঘরে বাঁশি রাখা। বিশ্বাস অনুসারে, বাড়িতে বাঁশি রাখলে শুধু আর্থিক সমস্যাই দূর হয় না, এটি বাড়িতে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এছাড়াও, ভগবান কৃষ্ণের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য এটি একটি সহজ মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে বাঁশি রাখার জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম রয়েছে। প্রথম নিয়ম হলো বাঁশি এমন এক জায়গায় রাখুন যেখানে ঘরের সবাই দেখতে পারে, যাতে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হতে থাকে। এ ছাড়া আপনার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরে বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি বাঁশি বসানো যেতে পারে। পূজার ঘরে বাঁশি রাখাও শুভ বলে মনে করা হয়, এবং মনে রাখবেন যে উপাসনার স্থানটি উত্তর-পূর্ব কোণে (উত্তর-পূর্ব দিকে) হওয়া উচিত। বাস্তুর মতে, ঘুমানোর সময় যদি বাঁশিটি ঘরের দরজার উপরে বা বালিশের কাছে রাখা হয়, তবে এটি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের সুস্থ রাখে।
যদি আর্থিক সমস্যা বা অর্থের অভাবে সমস্যায় কেউ পড়েন তবে বাস্তু অনুসারে, একটি রূপা বা সোনার বাঁশি তৈরি করা এবং এটি বাড়ি বা উপাসনার ঘরে স্থাপন করা শুভ বলে মনে করা হয়। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে আপনি পূজার ঘরে একটি কাঠের বাঁশিও রাখতে পারেন এবং এটি নিয়মিত পুজো করতে পারেন। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, পূজার ঘরে রাখা বাঁশি থেকে শুভ ফলাফল পাওয়ার জন্য, এটি সর্বদা তির্যকভাবে (কোণে) স্থাপন করা উচিত। এটি ইতিবাচক শক্তির প্রবাহকে উন্নত করে এবং জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।
বিশ্বাস অনুযায়ী, বাঁশি ঘরের মূল দরজার উপরে রাখলে তা টাকা ঢোকার পথ খুলে দেয়। যারা আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন তাদের মূল ফটকে বাঁশি ঝুলিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, এতে ধীরে ধীরে অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা কমে যায়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যে বাড়িতে বাঁশি স্থাপন করা হয় তা ভগবান কৃষ্ণের বাসস্থান বলে মনে করা হয়। তাঁর আশীর্বাদ এমন বাড়িতে বসবাসকারী মানুষের ওপর বর্ষিত হয়, জীবনে সুখ ও শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়।
ক্লেশ থেকে মুক্তি দাম্পত্য জীবনে যদি উত্তেজনা, ঝগড়া বা বিচ্ছেদ বেড়ে যায়, তাহলে বিছানার মাথায় বাঁশি রাখা উপকারী। এতে করে সম্পর্কের মাধুর্য এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো হয়। আপনি যদি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি অনুভব করেন তবে বাঁশি রাখা একটি সহজ প্রতিকার হিসাবে বিবেচিত হয়। বাস্তুর মতে, বাঁশি ইতিবাচক শক্তি বাড়ায় এবং ঘর থেকে নেতিবাচকতা দূর করতে সহায়তা করে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More