Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu shastra tips: বাড়ির আসবাব কোন দিন কেনা শুভ? বাস্তুশাস্ত্র মত কী বলছে দেখে নিন

    অনেক সময় আসবাবপত্রগুলি বাড়ির ভুল জায়গা এবং দিকে স্থাপন করা হয়, যা বাস্তু দোষের দিকে পরিচালিত করে। শুধু তাই নয়, বাস্তুর মতে, এটি কোনও শুভ দিনে না কেনা হলেও এটি বাস্তু ত্রুটির কারণ হতে পারে। 

    Published on: Mar 13, 2026 3:45 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে আসবাবপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে অনেক টাকা খরচ হয়। আসবাবপত্রের আনুষাঙ্গিকগুলির মধ্যে টেবিল, বিছানা, সোফা, আলমারি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষই বাড়িতে কাঠের আসবাবপত্র নিয়ে আসেন। তবে এগুলি লোহা, প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়েও তৈরি। কিন্তু অনেক সময় এটি বাড়ির ভুল জায়গা এবং দিকে স্থাপন করা হয়, যা বাস্তু দোষের দিকে পরিচালিত করে।

    বাড়ির আসবাব কোন দিন কেনা শুভ? বাস্তুশাস্ত্র মত কী বলছে দেখে নিন
    বাড়ির আসবাব কোন দিন কেনা শুভ? বাস্তুশাস্ত্র মত কী বলছে দেখে নিন

    শুধু তাই নয়, বাস্তুর মতে, এটি কোনও শুভ দিনে না কেনা হলেও এটি বাস্তু ত্রুটির কারণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আজ আমরা জানতে পারব যে আসবাবপত্র কোন দিন কেনা উচিত এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মগুলিও জানতে পারব।

    বাস্তু অনুসারে, মঙ্গলবার, শনিবার এবং অমাবস্যার দিন আসবাবপত্র বা কাঠ কেনা উচিত নয়। এই দিনগুলো ছাড়া যেকোনো দিন আসবাবপত্র কেনা শুভ। এছাড়াও, মনে রাখবেন যে আসবাবপত্রটি কোন গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। মনে রাখবেন, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী শুক্রবার অমাবস্যার দিন পড়লেও সেদিন আসবাবপত্র কেনা উচিত নয়। এতে বাড়িতে নেতিবাচকতা আসে।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, কেবলমাত্র ইতিবাচক শক্তিযুক্ত গাছের কাঠ ব্যবহার করা উচিত। শীশ, চন্দন, নিম, অশোক, সেগুন, শাল, অর্জুন – এগুলি সবই শুভ ফল দেয়। বাস্তুর মতে, আসবাবপত্র কেনার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরি। ধারালো প্রান্তযুক্ত আসবাবপত্র কেনা উচিত নয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে তারা নেতিবাচক শক্তি দেয়। অতএব, শুধুমাত্র একটি বৃত্তাকার প্রান্ত সঙ্গে আসবাবপত্র কিনতে হবে। আসবাবপত্রের জন্য কেনা কাঠ কখনোই উত্তর, পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা উচিত নয়। তা না হলে অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। আসবাবপত্র তৈরির কাজ সব সময় উত্তর বা পশ্চিম দিক থেকে শুরু করতে হবে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, আপনি যদি বাড়ির কোনও ঘরে, ড্রয়িং রুমে বা অন্য কোনও জায়গায় কাঠের আসবাবপত্র রাখতে চান তবে এর জন্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকটি খুব শুভ। কারণ এই দিকটি কাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত, অর্থাৎ কাঠের আসবাবপত্রকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাখলে সেই দিকের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলির শুভ পরিণাম পাওয়া যায়। খেয়াল রাখবেন কালো বা খুব গাঢ় রঙের আসবাবপত্র নেবেন না, কারণ এতে ঘরের পরিবেশ ভারী মনে হয়। লাল এবং হলুদ রঙ ব্যবহার করাও ভাল নয়, তাই এই রঙগুলি একটু বেছে নিয়ে কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পুরানো, ভাঙা বা ত্রুটিপূর্ণ আসবাবপত্র ঘরে রাখবেন না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Vastu Shastra Tips: বাড়ির আসবাব কোন দিন কেনা শুভ? বাস্তুশাস্ত্র মত কী বলছে দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes