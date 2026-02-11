Vastu Shastra:বাড়ির ঠাকুরঘরে কয়টি দেব দেবীর মূর্তি রাখা শুভ? বাস্তুশাস্ত্রমত দেখে নিন

Vastu Shastra:বাড়ির ঠাকুরঘরে কয়টি দেব দেবীর মূর্তি রাখা শুভ? বাস্তুশাস্ত্রমত দেখে নিন
মন্দিরে আমরা সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি দেখতে পাই। তবে ঘরের ঠাকুরঘরে নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। এখানে সব দেব-দেবীর মূর্তি রাখা যাবে না। মন্দির সম্পর্কিত এমন কিছু তথ্য সম্পর্কে জানুন ...
হিন্দু ধর্মে, প্রতিদিনের উপাসনাকে বিশেষ গুরুত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অনেকেই বাড়ির পুজোর ঘরটি সুন্দর করে দেব দেবীর মূর্তি দিয়ে সাজিয়ে রাখেন।
বাড়ির এই পবিত্র কোণটি ইতিবাচক শক্তি এবং মানসিক শান্তির কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে সব সময় সুসংগঠিত রাখতে হবে। ভাঙা জিনিস বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস মন্দিরে রাখা উচিত নয়। উপাসনাস্থল সম্পর্কিত কিছু নিয়মও রয়েছে যা অনুসরণ করা দরকার। প্রায়শই মানুষ একটি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত হন, বাড়ির মন্দিরে কয়টি মূর্তি থাকা উচিত? আজ আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানব।
এছাড়াও, আপনি জানতে পারবেন যে আমাদের বাড়ির উপাসনার স্থানে কোন মূর্তি রাখা উচিত নয়? মূর্তি নেওয়ার সঠিক উপায় কী হওয়া উচিত? বাস্তুশাস্ত্র ও হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ঘরের ঠাকুরঘর যদি সহজ সরলভাবে থাকে, তাহলে তা ভালো বলে মনে করা হয়। বাস্তু শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, বাড়ির মন্দিরে খুব বেশি মূর্তি রাখা উচিত নয়। যদি এখানে সীমিত সংখ্যক মূর্তি রাখা হয়, তাহলে মন কেন্দ্রীভূত থাকে এবং ধ্যান করে পুজো করা সহজ হয়ে যায়। সাধারণত, এখানে ২ থেকে ৫ টি মূর্তি রাখা সঠিক। এটি মন্দিরে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখে এবং এই পরিস্থিতিতে সহজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা যায়। বাড়ির মন্দিরে মূর্তি রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। কিছু দেবতার ক্রোধপূর্ণ বা ক্রুদ্ধ রূপ ঘরে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। বাড়ির মন্দিরে নটরাজ, শনি দেব বা রাহু-কেতুর মূর্তি হিংস্র বা ক্রুদ্ধ রূপের মূর্তি, মা কালীর মূর্তি বা কালভৈরবের হিংস্র রূপ মন্দিরে রাখা উচিত নয়। এই ধরনের মূর্তিগুলিকে শক্তি এবং দৃঢ়তার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে তাদের ঘরের মন্দিরে রাখা ঠিক নয়। বাড়িতে, কেবল শান্ত এবং মৃদু চেহারার ভাস্কর্য রাখা উচিত। এই মূর্তিগুলির শক্তি বাড়ির পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ রাখে এবং বাড়িতে ইতিবাচকতা বজায় রাখে।
এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন, বাড়ির মন্দির সম্পর্কিত আরও কিছু নিয়ম রয়েছে, যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, নিশ্চিত করুন যে ঠাকুরঘরটি বাড়ির উত্তর-পূর্ব যাতে হয়। বাস্তু শাস্ত্রে, উত্তর-পূর্ব কোণকে শুভ মনে করা হয়। এই দিকটি শক্তির বৃহত্তম উত্স হিসাবে বিবেচিত হয়। এই পরিস্থিতিতে এখানে ঠাকুরঘর নির্মাণ ফলপ্রসূ হবে। একই সময়ে, এটিও বিশ্বাস করা হয় যে সমস্ত দেব-দেবী এই দিকে বাস করেন। এ ছাড়াও, নিশ্চিত করুন যে মন্দিরে উপস্থিত মূর্তিগুলির মধ্যে কমপক্ষে ১-২ ইঞ্চি দূরত্ব রয়েছে। এটাও মনে রাখতে হবে যে মন্দিরটি কখনই শয়নকক্ষ বা ওয়াশরুমের আশেপাশে থাকা উচিত নয়। নিয়ম অনুসারে, বাড়ির মন্দিরটি সিঁড়ির ঠিক নীচে থাকা উচিত নয় কারণ এটি অশুভ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ) ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )