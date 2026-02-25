Vastu Shastra: ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম করেন? কোনদিকে বসে কাজ করা শুভ? জানুন বাস্তুশাস্ত্র মত

Vastu Shastra: ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম করেন? কোনদিকে বসে কাজ করা শুভ? জানুন বাস্তুশাস্ত্র মত
বাস্তু টিপস: বাস্তু অনুসারে, উত্তর বা উত্তর-পূর্ব (উত্তর-পূর্ব কোণ) দিকটি বাড়িতে কাজ করার জন্য সেরা। এই দিকটি কুবের এবং সাফল্য বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য পূর্ব ও উত্তর দিককে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।
বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির প্রতিটি কোণ এবং দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিশ্বাস করা হয় যে যদি বাস্তু অনুসারে বাড়িতে জিনিসগুলি না রাখা হয় তবে বাড়িতে বাস্তু দোষ দেখা দিতে পারে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য, বিরোধ এবং উত্তেজনা দেখা দেয়। এমনকি যদি আমরা ভুল দিকে বসে বাড়িতে কাজ করি তবে এটি আপনার কেরিয়ারের উপর প্রভাব ফেলে। কারণ আজও অনেকেই বাড়ি থেকে কাজ করছেন। আজকাল এর প্রবণতা বেড়েছে।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে কাজ করার জন্য সঠিক দিকটি বেছে নেওয়া কেবল আপনার ক্যারিয়ারকেই এগিয়ে নিয়ে যায় না বরং আপনাকে মানসিক শান্তি এবং মনোযোগ পেতে সক্ষম করে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন দিকে বসে কাজ করা বাড়িতে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে সঠিক দিকটি কুবেরের দিকনির্দেশনা এবং সাফল্যের বাস্তু, তবে উত্তর বা উত্তর-পূর্ব (উত্তর-পূর্ব কোণ) দিকটি বাড়িতে কাজ করার জন্য সেরা। এটা বিশ্বাস করা হয়। এ ছাড়া বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য পূর্ব ও উত্তর দিককে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। একই সময়ে, কাজের জন্য যে ডেস্কটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার হওয়া উচিত। বৃত্তাকার বা জিগজ্যাগ টেবিলগুলি এড়িয়ে চলুন।
তবে বাস্তুশাস্ত্রমতে বসার সময়, মনে রাখবেন যে আপনার পিছনের দিকে যেন শক্ত কোনও জায়গা থাকে, সেটি যেন কোনও জানালা না হয়। এটি স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে।
ল্যাপটপ বা গ্যাজেট কোথায় রাখবেন?
বেশিরভাগ জনই বাড়ি থেকে কাজ করার জন্য ল্যাপটপ এবং অন্যান্য গ্যাজেট ব্যবহার করেন। প্রশ্ন উঠেছে যে এটি কোন দিকে স্থাপন করা উচিত। বাস্তুর মতে, এটি টেবিলের দক্ষিণ-পূর্ব (দক্ষিণ-পূর্ব কোণে) অংশে রাখা সঠিক বলে মনে করা হয়। এটি ফোকাস বাড়ায় এবং আপনাকে কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি ফোকাস করার সুযোগ করে দেয়।
এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন:
অনেকেই বেডরুমে কাজ করেন। বাস্তুর মতে, এটি করা অশুভ। এতে আলস্য দেখা দেয়। সম্ভব হলে আলাদা রুম বা কোণ বেছে নিন। মনে রাখবেন সব সময় উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে বসা শুভ।
