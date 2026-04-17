Money Plant: এই ৫ ভুল করলেই হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি! জেনে নিন বাড়িতে মানি প্ল্যান্ট রাখার সঠিক নিয়ম

Money Plant: এই ৫ ভুল করলেই হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি! জেনে নিন বাড়িতে মানি প্ল্যান্ট রাখার সঠিক নিয়ম
মানি প্ল্যান্ট বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, তবে ভুল দিক, মাটিতে ছড়িয়ে পড়া লতা, হলুদ পাতা, প্লাস্টিকের পাত্র বা কাটা দেওয়ার মতো ৫ টি সাধারণ ভুল বাস্তু ত্রুটি সৃষ্টি করে ক্ষতি করতে পারে। মানি প্ল্যান্ট রাখার জন্য সঠিক বাস্তু নিয়ম এবং কীভাবে এই ভুলগুলি এড়ানো যায় তা জানুন।
মানি প্ল্যান্ট বাড়ির সজ্জার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে একটি। এটি সম্পদ এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এই গাছটি যদি সঠিকভাবে না রাখা হয় বা এর যত্নে কিছু ভুল থাকে তবে এটি উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিও করতে পারে। অনেক বাড়িতে মানি প্ল্যান্ট স্থাপন করা সত্ত্বেও, আর্থিক সমস্যা, মানসিক চাপ বা স্বাস্থ্য সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ প্রায়শই বাস্তু দোষ।
আসুন জেনে নেওয়া যাক মানি প্ল্যান্ট সম্পর্কিত সেই ৫ টি সাধারণ ভুল, যা আপনার করা উচিত নয়। বাস্তু শাস্ত্রে, উত্তর-পূর্ব দিক (উত্তর-পূর্ব কোণ) দেবতাদের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই লক্ষ্যে একটি মানি প্ল্যান্ট থাকা অত্যন্ত অশুভ।
এটি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আর্থিক বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানি প্ল্যান্টটি সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্থাপন করা উচিত। এই দিকটি আগুন উপাদানের সাথে যুক্ত এবং ইতিবাচক শক্তি এবং সমৃদ্ধি প্রচার করে। মানি প্লান্টের লতা যদি মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তাহলে স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ভালো লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় না।
লতার ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির প্রতীক, যখন নিম্নমুখী বিস্তারকে অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং বাধাগুলির লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, সর্বদা সমর্থন সহ মানি প্ল্যান্টের উপরের দিকে আরোহণ করুন। লতাটি একটি প্রাচীর বা স্ট্যান্ডে রোপণ করুন এবং এটি বাড়তে দিন। হলুদ বা শুকনো পাতা অপসারণ করবেন না মানি প্ল্যান্টের পাতা হলুদ বা শুকিয়ে যেতে শুরু করলে তা উপেক্ষা করবেন না।
এটি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বা বাস্তু দোষের লক্ষণ হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে হলুদ পাতা খুলে ফেলুন। এটি গাছের শক্তি পরিষ্কার রাখে এবং বাড়িতে ইতিবাচকতা বজায় রাখে। নিয়মিত গাছের যত্ন নিন এবং শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে থাকুন।
বাস্তুর মতে, প্লাস্টিকের পাত্র বা নোংরা পাত্রে মানি প্ল্যান্ট লাগানো অশুভ। প্লাস্টিক প্রাকৃতিক নয়, তাই এতে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চালন কম থাকে। মাটির পাত্রে বা নীল কাচের বোতলে মানি প্লান্ট লাগানো ভালো। নীল রঙকে শুভ বলে মনে করা হয় এবং উদ্ভিদের শক্তিকে ভারসাম্য বজায় রাখে।
বাস্তু শাস্ত্রে, মানি প্ল্যান্ট কাটা অন্য কাউকে দেওয়া এড়ানো উচিত। এটি করা বাড়ির সুস্থতা এবং ইতিবাচক শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি কাটা দিতে হয় তবে প্রথমে গাছটি জিজ্ঞাসা করুন বা একটি ছোট পুজো করুন। তবে বেশিরভাগ বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বাড়ির মানি প্ল্যান্টের কাটিং না করার পরামর্শ দেন।
একটি মানি প্ল্যান্ট বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি আনতে পারে, তবে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই ৫ টি ভুল এড়িয়ে আপনি মানি প্ল্যান্টকে সঠিক উপায়ে রাখতে পারেন এবং বাড়িতে সমৃদ্ধি, শান্তি এবং ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। বাস্তুর ছোট ছোট নিয়মগুলির যত্ন নেওয়া জীবনে বড় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।
পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।