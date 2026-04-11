Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফ্রিজের সঙ্গে এই ৩ জিনিস রাখলেই হতে পারে মারাত্মক বিপদ! বাস্তু দোষে নষ্ট হবে সব কাজ

    বাস্তু এবং ফ্রিজের মধ্যে সংযোগ গভীর। শাস্ত্রে ফ্রিজ সম্পর্কিত অনেকগুলি নিয়ম রয়েছে, যা উপেক্ষা করা হলে বাড়িতে বাস্তু ত্রুটির কারণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, বাস্তুর নিয়মগুলি অবশ্যই জানতে হবে।  

    Published on: Apr 11, 2026 6:51 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তু শাস্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শাস্ত্রে সবকিছুর সাথে অবশ্যই কিছু প্রতিকার রয়েছে। বিশেষ করে রান্নাঘরের জায়গাটি বাস্তুর জগতে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। রান্নাঘরে কী রাখা হয় এবং কী কী ভুলের কারণে বাস্তু ত্রুটি হতে পারে, বাস্তুতে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। ফ্রিজ সম্পর্কে কথা বলুন, এর অবস্থা এবং দিকনির্দেশনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যদি ফ্রিজের সাথে সম্পর্কিত কিছু বাস্তু ভুল করা হয়, তবে বাড়িতেও বাস্তু ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

    ফ্রিজের সঙ্গে এই ৩ জিনিস রাখলেই হতে পারে মারাত্মক বিপদ!

    এমন পরিস্থিতিতে ফ্রিজের সঙ্গে যুক্ত নিয়ম কী তা জানা জরুরি হয়ে পড়ে। ফ্রিজে এই ৩ টি জিনিস রাখবেন না ওষুধ ফ্রিজে রাখবেন অনেক সময় মানুষ তাদের সুবিধার জন্য কিছু জিনিস ফ্রিজে রাখেন, যা প্রায়শই প্রয়োজন হয়। সাধারণত, অনেক বাড়িতে, লোকেরা ফ্রিজের উপরের অংশে ওষুধ রাখে এবং বাস্তুর নিয়ম অনুসারে এটি খুব খারাপ বলে মনে করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী তা করা উচিত নয়। যারা এই ধরনের ভুল করেন তাদের বাড়িতে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে। এ ধরনের বাড়িতে মানুষ সব সময় অসুস্থ থাকে। ওষুধ বাক্স বা আলমারিতে রাখা সবসময় ভালো।

    অনেক সময় জায়গার অভাবে মানুষ এমন কিছু জিনিস ফ্রিজে রাখে যা রাখা উচিত নয়। আপনারাও দেখেছেন যে, অনেক বাড়িতে মানুষ ফ্রিজের উপরে মাইক্রোওয়েভ, মিক্সার বা অন্য কোনও ইলেকট্রনিক আইটেম রাখেন।

    যাইহোক, বাস্তুতে এটি সঠিক বলে মনে করা হয় না। বাস্তুর মতে, ফ্রিজে ফায়ার এনার্জি এবং ইলেকট্রনিক পণ্যগুলিও ফায়ার এলিমেন্টের সাথে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুটি কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। ফ্রিজে ঘড়ি ও ফোন না রাখার চেষ্টা করুন।

    ফ্রিজের উপর অ্যাকোয়ারিয়াম রাখবেন না অ্যাকোয়ারিয়াম সজ্জার জন্য, লোকেরা বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়াম রাখতে খুব পছন্দ করে। বাস্তুর মতে, বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়াম রাখাও শুভ বলে মনে করা হয়, তবে এটি রাখার সঠিক নিয়ম এবং শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। অনেকে অ্যাকোয়ারিয়ামটি ফ্রিজের উপরে রাখলেও বাস্তুর মতে, এই পদ্ধতিটি মোটেও সঠিক নয়।

    নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাকোয়ারিয়ামটি যদি ফ্রিজে রাখা হয়, তাহলে তা শক্তির ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। বাস্তু শাস্ত্রে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে যদি ফ্রিজে অ্যাকোয়ারিয়াম রাখার ভুল করা হয়, তবে এটি জীবনে চাপ বাড়ায় এবং কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। এ ক্ষেত্রে অ্যাকোয়ারিয়ামটি খোলা জায়গায় স্থাপন করা ভালো যেখানে বাতাস ও আলোর আগমন ভালো।

    ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে একজন বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

    Home/Astrology/ফ্রিজের সঙ্গে এই ৩ জিনিস রাখলেই হতে পারে মারাত্মক বিপদ! বাস্তু দোষে নষ্ট হবে সব কাজ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes