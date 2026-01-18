এই সব দিনে টাকার লেনদেন করলেই হবে মহাবিপদ! জেনে নিন টাকা দেওয়া-নেওয়ার সঠিক সময়

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে টাকা দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ, শুভ লক্ষণ এবং ইতিবাচক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাস্তু শাস্ত্রে কোন দিন টাকা বিনিময় করা উচিত এবং কোন দিন তা এড়িয়ে চলা ভালো তার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিটা দিনের নিজস্ব শক্তি থাকে, যা আমাদের আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং অর্থ প্রবাহকে প্রভাবিত করে।
বাস্তু অনুসারে, কিছু দিন আছে যে দিনগুলিতে টাকা লেনদেন করলে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, কিছু দিনে করা লেনদেন দেবী লক্ষ্মীর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন দিনগুলি অর্থ সম্পর্কিত কাজের জন্য শুভ বলে বিবেচিত হয়।
আর্থিক লেনদেনের জন্য শুভ দিন
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার আর্থিক লেনদেনের জন্য বিশেষ ভাবে শুভ। শুক্রবারের তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি, কারণ এটা দেবী লক্ষ্মী এবং শুক্র গ্রহের সঙ্গে সম্পর্কিত। শুক্র গ্রহ সম্পদ, আরাম এবং আর্থিক শক্তির প্রতীক। তাই, শুক্রবার কোনও আর্থিক লেনদেন হলে তা আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী করতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।
সোমবার ভগবান শিবের বার হিসেবে মানা হয়। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই দুই দিনে করা লেনদেন শুভ ফল বয়ে আনে এবং আর্থিক বাধা দূর করতে সাহায্য করে।
বাস্তু অনুসারে, শনিবারে অর্থ লেনদেন এড়িয়ে চলা উচিত। এই দিনটা শনি দেবের সঙ্গে সম্পর্কিত, যাকে কর্ম ও ন্যায়ের দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, শনিবারে আর্থিক লেনদেন আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়া, মঙ্গলবারে অর্থ ধার দেওয়া বা ধার করাও এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই দিনে ধার দেওয়া অর্থ দীর্ঘ সময়ের জন্য ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
নির্দিষ্ট দিনের পাশাপাশি, কিছু নির্দিষ্ট তারিখও আর্থিক লেনদেনের জন্য অশুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, অমাবস্যা তিথিতে অর্থ লেনদেন করা উচিত নয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এই সময় আর্থিক লেনদেন নেতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং আর্থিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।
News/Astrology/এই সব দিনে টাকার লেনদেন করলেই হবে মহাবিপদ! জেনে নিন টাকা দেওয়া-নেওয়ার সঠিক সময়