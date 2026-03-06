Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Tips: ফ্রিজ কি রান্নাঘরে রাখা শুভ? ঠিক কোনদিকে রাখা ঠিক! বাস্তুশাস্ত্রমত দেখে নিন

    বাস্তু অনুসারে, ফ্রিজটি সর্বদা সঠিক দিকে রাখা উচিত। নীচে বিস্তারিত জানুন বাস্তু শাস্ত্রে ফ্রিজের সাথে সম্পর্কিত নিয়মগুলি কী কী? 

    Published on: Mar 06, 2026 3:17 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্র আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, বেডরুম কোন দিকে হওয়া উচিত বা কোন দিকে ঠাকুরঘর নির্মাণ করা উচিত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

    বাস্তুশাস্ত্র টিপস: ফ্রিজটি রান্নাঘরে রাখা উচিত কি উচিত নয়?
    বাস্তুশাস্ত্র টিপস: ফ্রিজটি রান্নাঘরে রাখা উচিত কি উচিত নয়?

    এই শাস্ত্রে আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে পারে। এই শাস্ত্রে, কেবল দিকনির্দেশের উল্লেখ করা হয় না, তবে এটি আপনার চারপাশের সমস্ত কিছুর সঠিক অবস্থানের কথাও উল্লেখ করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের চারপাশে যে কোনও কিছুর শক্তি আমাদের সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। এমন পরিস্থিতিতে, ঘরের ভিতরে জিনিসগুলির সঠিক অবস্থান প্রয়োজন।

    গরম আসছে। ফলত, ফ্রিজের দিকটি নজর রাখতেই হবে।এটি রাখা নিয়ে মানুষের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক ফ্রিজ সম্পর্কিত বাস্তুর কিছু নিয়ম।

    ফ্রিজ রান্নাঘরে রাখা উচিত কি উচিত নয়?

    সাধারণত রান্নাঘরে ফ্রিজ রাখেন। তবে অনেক সময় জায়গা বা সুবিধার অভাবে রান্নাঘরের বাইরে রাখেন। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, রান্নাঘর ফ্রিজ রাখার জন্য সেরা জায়গা, তবে এর জন্য সঠিক দিকটি বেছে নেওয়া সঠিক বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে, ফ্রিজটি একটি নয় বরং তিনটি দিকে রাখা যেতে পারে।

    ফ্রিজের জন্য কোন দিকটি সঠিক?

    নিয়ম অনুযায়ী, যখনই আপনি রান্নাঘরে ফ্রিজ রাখবেন, তখনই এর জন্য দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ব্যবহার করুন। শাস্ত্রের ভাষায়, দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে শুভ বলা হয়। এই দিকটি ফ্রিজের জন্য সবচেয়ে সঠিক বলে মনে করা হয়। আসলে রান্নাঘরের এই কোণটি আগুনের উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ফ্রিজ রাখার জন্য দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকগুলিও সঠিক। ফ্রিজটি এই উভয় দিকে রাখা সঠিক বলে মনে করা হয়। সব সময় খেয়াল রাখবেন, যখনই আপনি ফ্রিজ খুলবেন, তখনই তা এমনভাবে রাখা হয় যাতে এর দরজা সব সময় পূর্ব দিকে খোলা থাকে। যদি এমনটা হয়, তাহলে এ ধরনের বাড়িতে সব সময় সুখ ও শান্তি থাকে। তাতে বাড়িতে ভালো শক্তি ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে ফ্রিজও পরিষ্কার করতে হবে যাতে এতে ময়লা না থাকে।

    আপনি কি ফ্রিজের উপরে কিছু রাখতে পারেন?

    বেশির ভাগ মানুষই ফ্রিজের উপরে কিছু না কিছু রাখেন। এটি আগুনের উপাদানের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয় এবং এই কারণে, এখানে কিছু জিনিস রাখার সময় সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জলের সাথে সংযুক্ত কোনও কিছু ফ্রিজের উপরে রাখা উচিত নয়। এ ছাড়া ফ্রিজের ওপরে থাকা ওষুধও এড়িয়ে চলতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    News/Astrology/Vastu Tips: ফ্রিজ কি রান্নাঘরে রাখা শুভ? ঠিক কোনদিকে রাখা ঠিক! বাস্তুশাস্ত্রমত দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes