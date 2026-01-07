Edit Profile
    Astro Tips: বাড়িতে তুমুল অশান্তি হচ্ছে! এই সব ভুল করছেন না তো? জেনে নিন প্রতিকার

    নিয়মিত কিছু সহজ এবং কার্যকর বাস্তু প্রতিকার গ্রহণ করলে ঘরের অভ্যন্তরে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হতে পারে, যা জীবনে সুখ এবং শান্তি বয়ে আনতে পারে।

    Published on: Jan 07, 2026 5:11 PM IST
    By Sayani Rana
    প্রত্যেকেই চায় তাঁদের বাড়ি কেবল থাকার জায়গা নয় বরং ভালোবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তির কেন্দ্র হোক। কখনও কখনও কঠোর পরিশ্রম এবং সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, উত্তেজনা, আর্থিক অভাব বা মতবিরোধ বজায় থাকে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে বাড়ির অভ্যন্তরে শক্তির ভারসাম্যহীনতা। নিয়মিত কিছু সহজ এবং কার্যকর বাস্তু প্রতিকার গ্রহণ করলে ঘরের অভ্যন্তরে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হতে পারে, যা জীবনে সুখ এবং শান্তি বয়ে আনতে পারে।

    বাড়িতে তুমুল অশান্তি হচ্ছে! এই সব ভুল করছেন না তো? জেনে নিন প্রতিকার
    বাড়িতে তুমুল অশান্তি হচ্ছে! এই সব ভুল করছেন না তো? জেনে নিন প্রতিকার

    ১. প্রধান দরজাটিকে শুভ শক্তির প্রবেশদ্বার হিসেবে তৈরি করুন

    বাস্তুতে প্রধান দরজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, কারণ এতে ঘরে শক্তি প্রবেশ করে। জুতো, চপ্পল, ভাঙা জিনিসপত্র বা আবর্জনা দরজার সামনে রাখা উচিত নয়। প্রতিদিন প্রধান দরজা পরিষ্কার রাখুন এবং মাঝে মাঝে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিন। এতে নেতিবাচক শক্তি দূরে থাকে এবং ইতিবাচক শক্তি প্রবেশ করতে পারে।

    ২. লবণ দিয়ে নেতিবাচকতা দূর করুন

    বাস্তুশাস্ত্রে শিলা লবণ অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয়। সপ্তাহে একবার, শিলা লবণ মিশ্রিত জল দিয়ে বাড়ির সমস্ত ঘর পরিষ্কার করুন। শিলা লবণ দিয়ে একটা বাটি ভরে রাতের জন্য এক কোণে রাখুন। সকালে, এটা প্রবাহমান জলে ঢেলে দিন। এই প্রতিকারটা আপনার ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি শোষণ করে।

    ৩. ঠাকুরঘরকে সচল এবং পরিষ্কার রাখুন

    ঠাকুরঘরকে ইতিবাচক শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে মানা হয়। প্রতিদিন একটা প্রদীপ জ্বালান এবং ধূপকাঠি বা ধূপ জ্বালান। সপ্তাহে একবার ঠাকুরঘর পরিষ্কার করুন। ভাঙা প্রদীপ, ভাঙা মূর্তি বা পুরানো ফুল যেখানে সেখানে রাখা এড়িয়ে চলুন। এটা করলে ঘরে শান্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বজায় থাকে।

    ৪. গাছপালা দিয়ে ভালোবাসা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন

    বাস্তু মতে, বাড়িতে তুলসী গাছ অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তুলসী গাছের কাছে প্রদীপ জ্বালালে ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। তাছাড়া, উত্তর বা পূর্ব দিকে মানি প্ল্যান্ট বা বাঁশের গাছ লাগালে আর্থিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায় এবং সম্পর্ক উন্নত হয়।

    ৫. শোবার ঘরে ভারসাম্য বজায় রাখুন

    বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা বজায় রাখার জন্য শোবার ঘরের বাস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিছানার সামনে আয়না রাখা উচিত নয় এবং বিছানার নীচে আবর্জনা রাখা উচিত নয়। শোবার ঘরে হালকা রঙ ব্যবহার করুন এবং ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র কম রাখুন। এটা মানসিক শান্তি বজায় রাখে এবং সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি আনে।

    ৬. সপ্তাহে একবার ঘণ্টা বা শঙ্খ বাজান

    বাড়িতে পুজোর সময় সপ্তাহে অন্তত একবার শঙ্খ বা ঘণ্টা বাজানো খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। এর শব্দ নেতিবাচক শক্তি ধ্বংস করে এবং পরিবেশকে শুদ্ধ করে।

