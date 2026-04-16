বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখার ক্ষেত্রে এই ৫টি ভুল হলেই, হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি! জেনে নিন এটি রাখার সঠিক নিয়ম

বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখার ক্ষেত্রে এই ৫টি ভুল হলেই, হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি! জেনে নিন এটি রাখার সঠিক নিয়ম
লোকেরা ইতিবাচকতার জন্য বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখে, তবে যদি এটি সঠিকভাবে না রাখা হয় তবে এটি বাস্তু ত্রুটি বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে ময়ূরের পালক রাখার সময় আমাদের কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা উচিত তা জানা জরুরি যাতে আমরা এর সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে পারি।
বাস্তু শাস্ত্রের সাহায্যে জীবনের বাধাগুলি অনেকাংশে হ্রাস করা যেতে পারে। শাস্ত্রে এমন অনেক প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে যেগুলি সহজও এবং তাদের সাহায্যে ঘরের বাস্তু ত্রুটিও দূর হয়। বাস্তুর কিছু প্রতিকার ময়ূরের পালকের সাথেও যুক্ত। বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখা খুব ভাল এবং শুভ বলে মনে করা হয়।
এটি বিশ্বাস করা হয় যে এটি বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে এবং নেতিবাচকতা দূর করে। যদিও লোকেরা বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখে, কিন্তু সঠিক নিয়ম না জানার কারণে মানুষ অনেক ভুল করে। এমতাবস্থায় ময়ূরের পালক থেকে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে সব কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখার সময় কী কী ভুল করা উচিত নয়? বাড়িতে ময়ূরের পালক রেখে এসব ভুল করবেন না.
আপনার যদি বাড়িতে ময়ূরের পালক থাকে তবে এটি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এটি ভাঙ্গা বা খারাপ অবস্থায় নেই। আসলে এ ধরনের ময়ূরের পালক ভালো শক্তি কমিয়ে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ময়ূরের পালকের সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই ২ টি জায়গায় ময়ূরের পালক রাখবেন না, ময়ূরের পালক কখনওই বাথরুমে রাখা উচিত নয়। এ ছাড়া রান্নাঘরেও এটি এড়িয়ে চলা উচিত।
বাস্তুর নিয়ম অনুযায়ী এইসব জায়গায় ময়ূরের পালক রাখলে ঘরের দারিদ্র্য বাড়ে। এই দুই জায়গাতেই ময়ূরের পালক রাখলে এর ভালো শক্তির প্রভাব ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে শুরু করে এবং এর ফলে ঘরে চাপের পরিস্থিতি তৈরি হয়।
খুব বেশি ময়ূরের পালক রাখবেন না, সাজসজ্জার নামে অনেকে বাড়িতে প্রচুর ময়ূরের পালক রাখেন, যা ঠিক নয়। বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, ময়ূরের পালক বাড়িতে খুব বেশি রাখা উচিত নয়। আপনার যদি একাধিক ময়ূরের পালক থাকে তবে এই সংখ্যাটি ১, ৩ বা ৫ এ পৌঁছতে পারে। বাস্তু শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, ময়ূরের পালকগুলি সর্বদা এমন জায়গায় রাখা উচিত যেখানে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা হয়। নোংরা জায়গায় রাখলে ঘরের পরিবেশ খারাপ হতে শুরু করে। এই ভুলের কারণে, বাড়ির লোকেরা আর্থিক সীমাবদ্ধতার সাথে লড়াই করতে শুরু করে। একই সময়ে, বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং এমন পরিস্থিতিতে বাড়িতে কালেশের পরিস্থিতি তৈরি হয়। শাস্ত্র অনুসারে, ময়ূরের পালককে নোংরা জায়গায় রাখলেও রাহু-কেতুর ত্রুটি বাড়ে।
ময়ূরের পালক এভাবে ব্যবহার করবেন না: ময়ূরের পালক সম্পর্কিত কিছু সাধারণ ভুল রয়েছে যা মানুষ খুব বেশি মনোযোগ দেয় না। নিয়ম অনুযায়ী, বারবার মাটিতে পড়ে যাওয়া বাড়িতে ময়ূরের পালক রাখা উচিত নয়।
বাস্তুর মতে, ময়ূরের পালকটি সর্বদা উত্তর-পূর্ব কোণে রাখা উচিত। উত্তর-পূর্ব কোণকে পূর্ব এবং উত্তর দিক বলা হয়। এই দিকটি বাস্তুতে সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে ময়ূরের পালক এখানে রাখলে বাড়িতে আশীর্বাদ আসে এবং মনও শান্ত থাকে।
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
