ভুলেও এই সব জায়গায় ইন্ডাকশন ওভেন রাখবেন না, দেখা দেবে নানা সমস্যা!

ভুলেও এই সব জায়গায় ইন্ডাকশন ওভেন রাখবেন না, দেখা দেবে নানা সমস্যা!
বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী ইন্ডাকশন ওভেন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিন, না হলে এর কারণে অসুবিধায় পড়তে পারেন। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এর সঠিক দিক এবং ব্যবহারের পদ্ধতি বাড়ির শক্তির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। রান্নাঘরে ইন্ডাকশন কুকার সঠিক দিকে মুখ করে না রাখলে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী ইন্ডাকশন ওভেন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিন, না হলে এর কারণে অসুবিধায় পড়তে পারেন। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, এর সঠিক দিক এবং ব্যবহারের পদ্ধতি বাড়ির শক্তির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। রান্নাঘরে ইন্ডাকশন ওভেন সঠিক দিকে মুখ করে না রাখলে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অনেকেই এই বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং পরে সমস্যার সম্মুখীন হন।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, রান্নাঘরে অগ্নি উপাদানকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই ইন্ডাকশন স্টোভকে গ্যাস স্টোভের মতোই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইন্ডাকশন ওভেন স্থাপনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব দিককে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়, কারণ এটা অগ্নির স্থান এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখে। যদি কোনও কারণে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এটা স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে উত্তর-পশ্চিম দিক একটা বিকল্প স্থান হতে পারে। তবে, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইন্ডাকশন ওভেন স্থাপন করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি বাড়ির শক্তির ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
রান্নাঘরে জায়গার অভাবে অনেকেই ইন্ডাকশন ওভেন সিঙ্কের কাছে রাখেন, কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে এটা সঠিক নয়। এর কারণ হল, জল এবং আগুন দুটি বিপরীত উপাদান, এবং এদের একসঙ্গে রাখলে বাড়িতে একটি শক্তির সংঘাত তৈরি হতে পারে। এই সংঘাত ধীরে ধীরে বাড়ির পরিবেশকে প্রভাবিত করে মানসিক চাপ, ভারসাম্যহীনতা এবং ছোটখাটো সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই রান্নাঘরে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখতে ইন্ডাকশন স্টোভ এবং জলের উৎস (যেমন সিঙ্ক) একে অপরের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।
মনে রাখবেন যে অনেকেই পূর্ব দিকে মুখ করে রান্না করাকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন। অনেকে প্রায়ই যে কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে রান্না করেন, কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, রান্নার সময় আপনি কোন দিকে মুখ করে আছেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব দিকে মুখ করে রান্না করলে কেবল মনের শান্তিই মেলে না, এটা পরিবারের স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
একটা ইন্ডাকশন কুকার সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে পারেন। শুধু খেয়াল রাখবেন যেন এটা আলোযুক্ত জায়গায় রাখা হয়। সুবিধার জন্য, অনেকেই এটা বেডরুমে রাখেন। তবে, এমনটা কখনওই করা উচিত নয়। বেডরুম শান্তি এবং শীতলতা (চন্দ্র শক্তি) জন্য অপরিহার্য। ইন্ডাকশন কুকার অগ্নি উপাদান বৃদ্ধি করে। তাই, বেডরুমে ইন্ডাকশন কুকার রাখলে তা বিবাহিত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
পাঠকদের প্রতি: আমরা এই নিবন্ধের তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা নির্ভুল বলে দাবি করি না। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।
