    বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে জমে আবর্জনা? হতে পারে এই ৪ মারাত্মক ক্ষতি

    Published on: Apr 07, 2026 3:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির প্রতিটি জিনিস সঠিক স্থানে রাখা উচিত, যাতে শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেকেই প্রায়ই বাড়ির অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এমন জায়গায় রাখেন যেখান থেকে তা চোখে পড়ে না অথবা যা বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট করে না। কিন্তু, বাড়িতে যেখানেই রাখা হোক না কেন, এর নেতিবাচক শক্তি অবশ্যই প্রভাবিত করবে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, ভাঙা বা অকেজো জিনিস শুধু বাড়ির পরিবেশকেই ভারাক্রান্ত করে না, বরং নেতিবাচকতাও ছড়ায়।

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা ও খোলামেলা পরিবেশ ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে, আবর্জনা জমিয়ে রাখলে তার বৃদ্ধিতে বাধা দিতে পারে এবং এমনকী মানসিক চাপের কারণও হতে পারে। শাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির নির্দিষ্ট কিছু দিকে আবর্জনা রাখা উচিত নয়। এছাড়াও, দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িতে আবর্জনা জমিয়ে রাখাও ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়।

    দীর্ঘদিন ধরে বাড়িতে আবর্জনা রাখার অসুবিধা

    ১. ইতিবাচকতা বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়

    দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমিয়ে রাখলে তা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের ভেতরে অকেজো জিনিস রাখলে তা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তিকে রুদ্ধ করে দেয়। এছাড়াও, ভাঙা ও ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসপত্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রায়ই এমন মনে হতে পারে যেন কোনও কাজ শেষ হওয়ার মাঝপথে থেমে গিয়েছে। এই কারণে, সময়ে সময়ে বাড়ি থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা জরুরি।

    ২. আর্থিক অবস্থা প্রভাবিত হয়

    শুনতে অদ্‌ভুত লাগতে পারে, কিন্তু এটা সত্যি। বাড়িতে থাকা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর্থিক অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্বাস করা হয় যে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ঠাসা বাড়িতে লক্ষ্মীর উপস্থিতি কম থাকে। বাড়ি যত বেশি গোছানো থাকবে, মনও তত বেশি শান্ত থাকবে। এর ফলে আরও সহজে এবং কার্যকর ভাবে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

    ৩. স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব

    নষ্ট জিনিসপত্রে দ্রুত ধুলো এবং ব্যাকটেরিয়া জমে। এই জিনিসগুলো স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো নয়। ব্যস্তুশাস্ত্র অনুসারে, একটি পরিষ্কার এবং খোলামেলা বাড়ির পরিবেশ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই কারণে, বাড়িতে দীর্ঘ সময়ের জন্য জঞ্জাল জমিয়ে রাখা উচিত নয়।

    ৪. সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়

    বাড়ির পরিবেশ যত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকবে, সম্পর্কগুলোও তত ভালো হবে। আবর্জনা মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং এমনকী বিরক্তিও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই, বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে আবর্জনা জমতে না দেওয়াই শ্রেয়।

    উল্লেখ্য, বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে কখনও আবর্জনা রাখা উচিত নয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিকটি দেব-দেবীগণের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই এই দিকে কখনও ভারী বস্তু বা আবর্জনা রাখা উচিত নয়।

