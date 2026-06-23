Vastu Shastra: সাংসারের অর্থের অভাব কি কাটছেই না? বাস্তুশাস্ত্র মতে এই টিপস কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন!

Vastu Shastra: সাংসারের অর্থের অভাব কি কাটছেই না? বাস্তুশাস্ত্র মতে এই টিপস কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন!
অনেক সময় কোনও ব্যক্তি যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি ব্যয় হ্রাস করতে সক্ষম হন না। কোনও না কোনও কারণে অর্থ ব্যয় হতে থাকে। আপনি যদি অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সাথেও লড়াই করে থাকেন তবে বাস্তু অনুসারে অর্থ উপার্জনের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা জেনে নিন।
অনেক সময় কঠোর পরিশ্রমের পরেও একজন ব্যক্তি তার ফল পান না। কখনও কখনও কোনও না কোনও কারণে খরচ হয়ে যায় বেশি, অর্থ সাশ্রয় করা তখন কঠিন হয়ে পড়ে।
বাস্তুর মতে, স্থবির সম্পদের অনুপস্থিতি এবং অতিরিক্ত ব্যয় বাস্তু দোষের কারণ হতে পারে। দুর্বল বাস্তু দোষের কারণে বাড়িতে আর্থিক সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং সম্পর্কের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিতে পারে। বাস্তুশাস্ত্রে সম্পদ লাভ এবং ইতিবাচক শক্তি বাড়ানোর জন্য অনেকগুলি প্রতিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক অর্থ লাভের জন্য বাস্তু অনুসারে কী করতে হবে।
বাস্তুর মতে, অর্থ উপার্জনের এই সহজ উপায়গুলি করুন-
1. এই দিকে ঘুমানো এড়িয়ে চলুন: লাভ এবং ব্যয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য, একজন ব্যক্তির ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। বাস্তুর মতে, বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ঘুমানো অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং নেতিবাচক শক্তি সঞ্চার করে। বাস্তুর মতে, পূর্ব দিকে মাথা এবং পশ্চিমের দিকে পা রেখে ঘুমানো সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়।
2. মঙ্গলবার, বৃহস্পতি এবং শনিবার এই প্রতিকারগুলি করুন: বাস্তু অনুসারে, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার অশ্বত্থ গাছে বুন্দি লাড্ডু দেওয়া উপকারী। মঙ্গলবার হনুমানের লাল পোশাক দান করা উচিত, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর হলুদ রঙের জিনিস যেমন জামাকাপড় এবং মিষ্টি ইত্যাদি দান করা উচিত। শনিবার, শনির কাছে যাওয়া উচিত এবং অশ্বত্থ গাছে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালানো উচিত।
৩. পেঁচার মূর্তি: বাস্তু শাস্ত্র বলছে বাড়িতে পেঁচার মূর্তি রাখলে তা বাস্তু ত্রুটি দূর করে। দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হয়। উত্তর পশ্চিম দিকে পেঁচার মূর্তি রাখা অত্যন্ত শুভ। তবে এই দিকে বাড়ির মূল প্রবেশ দ্বার হলে সেই দিকে মুখ করে না রাখাই ভাল।
মূল দরজার কাছে এই জিনিসগুলি রাখুন:
যদি বাড়ির প্রধান দরজাটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে থাকে তবে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অব্যাহত থাকতে পারে। বাস্তুর মতে, প্রধান প্রবেশদ্বারের উভয় পাশে পরিষ্কার কোয়ার্টজ ভেন্ট স্থাপন করা উপকারী।
5. বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে এই একটি জিনিস রাখুন:
বাস্তু অনুসারে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অ্যাকোয়ারিয়াম বা একটি ছোট ঝর্ণা রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিকটি দেব-দেবীদের স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়। জল সম্পর্কিত জিনিসগুলি এই দিকে রাখা ভাগ্যকে সাহায্য করে এবং আর্থিক লাভের নতুন পথ তৈরি করে।
( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More