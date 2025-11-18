Vastu Tips: বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখেন? কোথায় রাখলে বাস্তুমতে হবে না অমঙ্গল

Edit Profile
    Vastu Tips: বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখেন? কোথায় রাখলে বাস্তুমতে হবে না অমঙ্গল

    Vastu Tips For Keeping At Home: বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখছেন? কোন স্থানে রাখলে বাস্তুমতে কোনও অমঙ্গল হবে না জেনে নিন।

    Published on: Nov 18, 2025 7:03 PM IST
    By Sanket Dhar
    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, গ্যারেজ বা গাড়ি রাখার স্থান বাড়ির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক দিকে পার্কিং-এর ব্যবস্থা করলে তা বাড়ির মালিকের জীবনে সুস্থতা, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারে। ভুল স্থানে রাখলে সেটি নেতিবাচক শক্তি বা আর্থিক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

    বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখেন?
    বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখেন?

    গাড়ি পার্কিং-এর জন্য শ্রেষ্ঠ দিক

    উত্তর-পশ্চিম (বায়ুকোণ): এটি গাড়ি রাখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এই দিকে গাড়ি রাখলে তা দ্রুত এবং ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই কোণটি গতি এবং চলাচলের সাথে যুক্ত।

    উত্তর: এটি দ্বিতীয় শুভতম দিক। এই দিকে পার্কিং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

    পূর্ব: এই দিকেও গাড়ি রাখা যেতে পারে, যা প্রগতি এবং উন্নতির প্রতীক।

    যে দিকগুলি এড়িয়ে চলা উচিত

    কিছু দিক আছে যেখানে গ্যারেজ নির্মাণ বা গাড়ি পার্ক করা একেবারে উচিত নয়:

    দক্ষিণ-পশ্চিম (নৈঋতকোণ): এটি বাড়ির কর্তা বা মালিকের স্থান। এই দিকে গাড়ি রাখলে বাড়ির মালিকের উপর অত্যধিক চাপ আসতে পারে এবং তা শারীরিক অসুস্থতা বা আর্থিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

    দক্ষিণ-পূর্ব (অগ্নিকোণ): এই দিকে গাড়ি রাখলে গাড়িতে আগুন লাগার বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

    আরও কিছু বাস্তু টিপস:

    গ্যারেজের অবস্থান: গ্যারেজ কখনওই বাড়ির প্রধান ভবনের সাথে সরাসরি যুক্ত বা একই তলে থাকা উচিত নয়, বিশেষত দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে। এটি প্রধান ভবনের থেকে সামান্য দূরে বা আলাদা করে তৈরি করা উচিত।

    গাড়ির মুখ: গাড়ি পার্ক করার সময় গাড়ির মুখ উত্তর বা পূর্ব দিকে রাখা শুভ। এর ফলে গাড়িটি দ্রুত বের করার জন্য প্রস্তুত থাকে এবং শুভ শক্তির সঞ্চার হয়।

    পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: গ্যারেজ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। অপরিষ্কার স্থানে নেতিবাচক শক্তি জমা হয়, যা গাড়ির আয়ু এবং মালিকের ভাগ্য উভয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    News/Astrology/Vastu Tips: বাড়ির ভিতরেই সাইকেল, বাইক রাখেন? কোথায় রাখলে বাস্তুমতে হবে না অমঙ্গল

