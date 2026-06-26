Vat Purnima 2026 in July: আসছে ২০২৬ জুলাই মাসের পূর্ণিমা! রইল পঞ্জিকামতে তিথি, তারিখ
জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার তারিখে ভাট পূর্ণিমার উপবাস পালন করা হয়। ২০২৬ সালে জুলাই মাসের পূর্ণিমার তারিখ কত, তা নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। দেখে নিন তারিখ।
জ্যেষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিনে বট পূর্ণিমা বা বট সাবিত্রী ব্রত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপবাস পালন করা হয়। নারীরা তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এই উপবাস রাখেন।
পঞ্জিকা অনুসারে,আসন্ন পূর্ণিমা ২৯ জুন ২০২৬। দেশের নানান প্রান্তে এই পূর্ণিমা তিথিকে বট পূর্ণিমা হিসাবে মনে করা হয়। বট পূর্ণিমা ব্রত প্রধানত উত্তর ভারত, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তরাখণ্ডে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয়। এই দিনে মহিলারা জলহীন উপবাস পালন করেন এবং বটবৃক্ষের পূজা করেন।
কবে রয়েছে বট পূর্ণিমা ২০২৬:-
বট পূর্ণিমা বা ২০২৬ সালের জুলাই মাসের পূর্ণিমা তিথি শুরু হতে চলেছে ২৮ জুলাই, ২০২৬ থেকে। ২৯ জুলাই ভোর ৩ টে ০৬ মিনিট থেকে তিথি শুরু হবে। পূর্ণিমা তিথি শেষ হবে ভোর ৫ টা ৬ মিনিটে।
কিংবদন্তি অনুসারে, স্বামী সত্যবনের মৃত্যুর পরে সাবিত্রী তাকে যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। এই অনুপ্রেরণা নিয়েই স্বামীর বয়স বাড়ানোর জন্য নারীরা এই রোজা রাখেন।
বট পূর্ণিমার টোটকা-
এমন দিনে বট গাছের নিচে প্রদীপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এমন দিকে বট গাছকে পুজো করে অনেকে লাল সুতো গাছের চারিদিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দেন। তা দাম্পত্য সুখের জন্য অনেকে করে থাকেন। অনেকে এই দিনে নির্জলা ব্রত রাখেন। কোনও ধরনের শস্য এই দিনে তাঁরা স্পর্শ করেন না। জুন মাসের পূর্ণিমার পরই রয়েছে জুলাই। আর জুলাই মাসে রয়েছে শুভ রথযাত্রা। যে রথযাত্রার সময় শুরু হয় দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো। জুলাইতে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা রয়েছে ২৯ জুলাই ২০২৬। তিথি পড়ছে ২৮ জুলাই। তিথি শেষ হবে ২৯ জুলাই।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
ভাট পূর্ণিমার উপবাস তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু এবং বৈবাহিক সুখের জন্য মহিলাদের ভালবাসা এবং উত্সর্গ দেখায়। 2026 সালে অধিক মাসের কারণে, এই উপবাসের তারিখ পরিবর্তন করে 29 জুন 2026 করা হয়েছে। 30 মে রোজা রাখবেন না। সঠিক তারিখে, আপনি অবশ্যই ব্রত সাবিত্রী মাতার আশীর্বাদ পাবেন। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More