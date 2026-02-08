Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Lucky Zodiacs for Shukra Gochar: রাহুর ঘরে ঢুকবেন শুক্র, ঐশ্বর্যের কারকের চলনে বড় বদল হবে! জীবন বদলাবে ৪ রাশির

    শুক্র কোনো শুভ নক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন তার ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি মানুষের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর পড়ে।

    Published on: Feb 08, 2026 5:17 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে প্রেম, সৌন্দর্য, বিলাসিতা এবং বস্তুগত সুখের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে শুক্র গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। যখনই শুক্র কোনো শুভ নক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন তার ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি মানুষের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর পড়ে।

    রাহুর ঘরে ঢুকবেন শুক্র, ঐশ্বর্যের কারকের চলনে বড় বদল হবে! জীবন বদলাবে ৪ রাশির
    রাহুর ঘরে ঢুকবেন শুক্র, ঐশ্বর্যের কারকের চলনে বড় বদল হবে! জীবন বদলাবে ৪ রাশির

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, শুক্রের এই নক্ষত্র গোচরের ফলে নিচের ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুবর্ণ সময় শুরু হতে চলেছে।

    ১. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির অধিপতি খোদ শুক্র দেব। তাই শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনে সবথেকে বেশি সুফল পাবেন এই রাশির জাতকরা। আপনার অমীমাংসিত আর্থিক কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। যারা অভিনয়ের জগত, ফ্যাশন বা গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য বড় কোনো সুযোগ আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারে সুখের পরিবেশ বজায় থাকবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই চলন আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। আপনার আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা ইনক্রিমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে শুক্রের এই অবস্থান আপনাকে লাভবান করবে। দীর্ঘদিনের ঋণের বোঝা থেকেও মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo)

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত রোমান্টিক হতে চলেছে। অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা এগোতে পারে। এছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। আপনার বাচনভঙ্গিতে এক ধরণের আকর্ষণ তৈরি হবে, যা ব্যবসায়িক চুক্তিতে বিশেষ সুবিধা এনে দেবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময়টি শুভ।

    ৪. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের ওপর শুক্রের শুভ দৃষ্টি থাকবে। এর ফলে আপনার দীর্ঘদিনের কোনো বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। বিলাসবহুল কোনো জিনিস কেনার জন্য এই সময়টি সেরা। ধর্মীয় কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে ইতিবাচক পরিবর্তনের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী ফল দেবে।

    শুক্রের শুভ প্রভাব বাড়াতে কী করবেন?

    যদি আপনার রাশিতে শুক্র দুর্বল থাকে, তবে প্রতিদিন স্নানের পর হালকা সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করুন। প্রতি শুক্রবার সাদা রঙের পোশাক পরুন এবং মা লক্ষ্মীর আরাধনা করুন। এতে আর্থিক অভাব দূর হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ আসে।

    News/Astrology/Lucky Zodiacs For Shukra Gochar: রাহুর ঘরে ঢুকবেন শুক্র, ঐশ্বর্যের কারকের চলনে বড় বদল হবে! জীবন বদলাবে ৪ রাশির

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes