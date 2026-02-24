Edit Profile
    ৪ বার ঘর বদলাবেন শুক্রদেব! মার্চ থেকেই ভাগ্যের চাকাও ঘুরবে ৩ রাশির, আপনার রাশি এই তালিকায় থাকছে কি না, জেনে নিন

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। শুক্র যখন শুভ অবস্থানে থাকে, তখন জাতক রাজকীয় জীবনযাপন করে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে শুক্র তাঁর মিত্র বা উচ্চস্থ রাশিতে অবস্থান করে বেশ কিছু শক্তিশালী যোগ তৈরি করবেন।

    Published on: Feb 24, 2026 9:54 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের মার্চ মাসে গ্রহমন্ডলীর বিন্যাসে একটি বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুখ, সম্পদ, প্রেম এবং বিলাসিতার কারক গ্রহ হিসেবে পরিচিত শুক্র (Venus) রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন। শুক্রের এই গোচর বা রাশি পরিবর্তন প্রতিটি রাশির ওপর প্রভাব ফেললেও, তিনটি বিশেষ রাশির জন্য এটি লটারি জেতার মতো সৌভাগ্য নিয়ে আসবে।

    ৪ বার ঘর বদলাবেন শুক্রদেব! মার্চ থেকেই ভাগ্যের চাকাও ঘুরবে ৩ রাশির
    ৪ বার ঘর বদলাবেন শুক্রদেব! মার্চ থেকেই ভাগ্যের চাকাও ঘুরবে ৩ রাশির

    ২০২৬ সালের মার্চে শুক্রের এই গুরুত্বপূর্ণ গোচর এবং তার প্রভাবে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উন্নতির জোয়ার আসবে, তা জেনে নিন।

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। শুক্র যখন শুভ অবস্থানে থাকে, তখন জাতক রাজকীয় জীবনযাপন করে। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের এই গোচরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময়ে শুক্র তাঁর মিত্র বা উচ্চস্থ রাশিতে অবস্থান করে বেশ কিছু শক্তিশালী যোগ তৈরি করবেন। এর ফলে কর্মজীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন—সর্বত্রই শুভ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

    শুক্র গোচরের জ্যোতিষতাত্ত্বিক গুরুত্ব

    শুক্র গ্রহ মূলত আমাদের জীবনের বৈষয়িক সুখ এবং সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন শুক্র বলবান হয়, তখন মানুষের আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, অমীমাংসিত আর্থিক সমস্যার সমাধান হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ফিরে আসে। ২০২৬ সালের মার্চের এই গ্রহ পরিবর্তন মূলত সৃজনশীল পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আশীর্বাদ হতে চলেছে।

    যে ৩ রাশির ভাগ্য সদয় হবে এই গোচরে:

    ১. বৃষ রাশি (Taurus): নতুন সম্পদ লাভ ও কেরিয়ারে চমক

    বৃষ রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র। তাই শুক্রের যেকোনো শুভ পরিবর্তন এই রাশির জাতকদের জন্য সবথেকে বেশি লাভদায়ক হয়।

    • আর্থিক উন্নতি: এই সময়ে আপনার আয়ের উৎস বাড়বে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে মোটা অংকের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
    • কেরিয়ার: যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য ভালো সুযোগ আসবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে আসবেন এবং পদোন্নতির পথ প্রশস্ত হবে।

    ২. তুলা রাশি (Libra): ব্যবসায়িক সাফল্য ও বিদেশ যাত্রা

    তুলা রাশির জাতকদের জন্যও শুক্র অধিপতি গ্রহ। ২০২৬ সালের মার্চের গোচর আপনার ভাগ্যোদয় ঘটাবে।

    • ব্যবসা: যারা অংশীদারিত্বে ব্যবসা করছেন বা নতুন কোনো স্টার্টআপ শুরু করতে চান, তাঁদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ সময়। ব্যবসার পরিধি বাড়বে এবং আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
    • ভ্রমণ: কাজের সূত্রে বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে। পরিবারে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের যোগ আছে যা মনে আনন্দ দেবে।

    ৩. মীন রাশি (Pisces): প্রেম ও দাম্পত্যে সুখের বর্ষা

    মীন রাশিতে শুক্র উচ্চস্থ হন, তাই এই রাশির জাতকদের জন্য সময়টি হবে জাদুকরী।

    • ব্যক্তিগত জীবন: অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা সফল হবে। প্রেমের সম্পর্কে যারা আছেন, তাঁদের সম্পর্কের টানাপোড়েন মিটে গিয়ে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে।
    • সৃজনশীলতা: যারা শিল্পকলা, সঙ্গীত, লেখালেখি বা মিডিয়ার সাথে যুক্ত, তাঁরা এই সময়ে বিশেষ সম্মান বা পুরস্কার পেতে পারেন। আপনার সৃজনশীলতা আপনাকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যাবে।

    শুক্রের শুভ ফল পাওয়ার বিশেষ উপায়

    শুক্রের এই গোচরের পূর্ণ সুফল পেতে জ্যোতিষীরা কিছু বিশেষ টোটকা পালনের পরামর্শ দেন:

    • ১. প্রতি শুক্রবার মা লক্ষ্মীর মন্দিরে গিয়ে সাদা রঙের মিষ্টি বা বাতাসা নিবেদন করুন।
    • ২. শুক্রবার অভাবী মানুষকে বস্ত্র দান করুন।
    • ৩. স্নানের জলে কয়েক ফোঁটা আতর বা গোলাপ জল মিশিয়ে ব্যবহার করুন, এতে শুক্রের ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পায়।
    • ৪. প্রতিদিন 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্রটি অন্তত ১০৮ বার জপ করুন।

    ২০২৬ সালের মার্চের এই শুক্র গোচর বৃষ, তুলা ও মীন রাশির জাতকদের জন্য এক নতুন ভোরের সূচনা করবে। সঠিক পরিকল্পনা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনের অন্যতম সফল সময় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

