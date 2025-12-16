Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কন্যা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কন্যা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:30 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কন্যা রাশি (আগস্ট 24 - সেপ্টেম্বর 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আপনার দৃষ্টি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী থাকুন একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করে প্রেমিককে খুশি রাখুন। চাকরিতে সেরা ফলাফল দিতে থাকুন। আর্থিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয় করুন। সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনারা দুজনেই একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্সের উন্নতি প্রয়োজন। আত্মীয়দের সাথে আর্থিক সমস্যা এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা হবে। কন্যা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ জীবনে একটি পরিপক্ক মনোভাব প্রদর্শন করুন এবং কখনই আপনার মতামত চাপিয়ে দেবেন না। এটি আপনাকে সূর্যাস্তের আগে সংকটটি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করতে সহায়তা করবে। আজ আপনাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে। কিছু পুরুষ নেটিভ প্রাক্তন শিখার সাথে দেখা করবে এবং এটি পুরানো সম্পর্ককে পুনরায় জাগ্রত করবে। যাইহোক, বিবাহিত পুরুষ নেটিভদের অবশ্যই এমন কিছু থেকে দূরে থাকতে হবে যা তাদের বৈবাহিক জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। মতবিরোধ করার সময় মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করাও ভাল। কন্যা রাশিফল আজ অফিসে সাবধান থাকুন, কারণ পারফরম্যান্স সম্পর্কিত আপনার বিরুদ্ধে ছোটখাটো অভিযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা, আতিথেয়তা, অ্যানিমেশন এবং আর্কিটেকচার পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ দেখতে পাবেন। টিম সেশনে আপনাকে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে হতে পারে। আপনার জ্ঞান আপগ্রেড করার জন্যও আজকের দিনটি ভাল দিন, যা আগামী দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে সহায়তা করবে। সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে, অন্যদিকে ব্যাংকিং পেশাদারদের গণনা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বাধা দূর করবে। কন্যা রাশিফল আজ আপনি বাড়িটি সংস্কার করতে পারেন, তবে কাউকে বড় পরিমাণ ঋণ দেবেন না, কারণ এটি ফিরে পেতে সমস্যা হবে। কিছু প্রবীণরাও আজ তাদের সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেবেন। ব্যবসায়ীরা আজ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে সফল হবেন। জমি, স্টক এবং বাণিজ্য সহ স্মার্ট বিনিয়োগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। আপনি আজ কোনও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন বা এমনকি আইনি লড়াইয়ে জিততে পারেন। কন্যা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেবে। আপনি দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করবেন। চুল পড়ার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াও ভালো। গর্ভবতী মেয়েদের দু'চাকার গাড়িতে চড়তে বা বাসে ওঠার সময় সতর্ক থাকতে হবে। আপনার শরীরে ব্যথা বা জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হতে পারে। শিশুদের দাঁত নিয়ে সমস্যা হবে। ভেজা মেঝেতে হাঁটার সময় সিনিয়রদের অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কন্যা রাশির জাতক: দয়ালু, মার্জিত, পারফেকশনিস্ট, বিনয়ী, দৃঢ় ইচ্ছার দুর্বলতা: বাছাই, অত্যধিক অধিকারী প্রতীক: কুমারী কুমারী উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: অন্ত্রের রাশি রাশি: বুধ শুভ দিন: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: নীলকান্তমণি কন্যা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Virgo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Virgo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/কন্যা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes