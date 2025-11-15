Vrischika Sankranti 2025: বৃশ্চিক সংক্রান্তিতে করুন ৩ কাজ, বহুদিনের অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হবে সূর্যের কৃপায়

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সূর্যদেব যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করেন, তখন সেই সময়টিকে সংক্রান্তি বলা হয়। সূর্য যখন তুলা রাশি ত্যাগ করে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করেন, তখন সেই দিনটি বৃশ্চিক সংক্রান্তি নামে পরিচিত। এটি কার্তিক মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন।
বৃশ্চিক সংক্রান্তি ২০২৫
বৃশ্চিক সংক্রান্তি সাধারণত প্রতি বছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঘটে থাকে।
তারিখ: ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ (রবিবার)
সময় (সংক্রান্তি মুহূর্ত): দুপুর ০১:৪৫ মিনিট। (সূর্য এই সময়ে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে)
শুভ মুহূর্ত ও পুণ্যকাল
সংক্রান্তির দিন পুণ্য অর্জন, স্নান ও দানের জন্য নির্দিষ্ট শুভ সময় থাকে। একে পুণ্যকাল বলা হয়। এই সময়ে করা ধর্মীয় কাজগুলি বিশেষ ফলদায়ী হয়।
১. স্নান ও দান: এই তিথিতে গঙ্গা বা অন্য কোনো পবিত্র নদীতে স্নান করার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। স্নান করার পর সামর্থ্য অনুযায়ী দান-ধ্যান করা উচিত। গুড়, গম, তামা, এবং ঘি দান করা শুভ বলে মনে করা হয়।
২. সূর্য পূজা: বৃশ্চিক সংক্রান্তির দিনে সূর্যদেবের আরাধনা করা হয়। তামার পাত্রে জল, লাল ফুল ও সিঁদুর মিশিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দেওয়া খুবই ফলদায়ক।
৩. মন্ত্র জপ: সূর্যদেবকে জল অর্পণের সময় “ওঁ ঘণিঃ সূর্যায় নমঃ” মন্ত্রটি জপ করা উচিত। এছাড়াও আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করলে আত্মবিশ্বাস ও খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং কর্মজীবনের বাধা দূর হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই সংক্রান্তি মুহূর্ত থেকে সূর্য প্রায় এক মাস ধরে বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করবেন, যা বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে শুভ-অশুভ প্রভাব বিস্তার করবে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
