    Weddings Date 2026: ২০২৬ সালে বিয়ের তারিখ কোন মাসে কবে কবে? মোট কতগুলি শুভ মুহূর্ত আগামী বছরে

    Weddings Date 2026 Monthwise: পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৬ সালে মোট ৫৯টি শুভ বিয়ের তারিখ হবে। তবে মাঝখানে অনেকবার এমন সময় আসবে যখন খরমা, শুক্র অস্ত, হোলাষ্টক এবং চতুর্মাসের কারণে বিবাহ তারিখ হবে না।

    Published on: Nov 16, 2025 1:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    শুভ কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালের শুরুটি কিছুটা ধীর হবে, কারণ জানুয়ারিতে একদিকে খারমাস থাকবে এবং অন্যদিকে শুক্র সেট হবে। এই কারণেই বছরের প্রথম পূর্ণ মাসে একটিও বিয়ের তারিখ হবে না। তবে ফেব্রুয়ারি আসার সাথে সাথেই আবার বিয়ের শুভ মরসুম শুরু হবে। পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৬ সালে মোট ৫৯টি শুভ বিয়ের তারিখ হবে। তবে মাঝখানে অনেকবার এমন সময় আসবে যখন খরমা, শুক্র অস্ত, হোলাষ্টক এবং চতুর্মাসের কারণে বিবাহ তারিখ হবে না।

    ২০২৬ সালে বিয়ের তারিখ কোন মাসে কবে কবে?
    ২০২৬ সালে বিয়ের তারিখ কোন মাসে কবে কবে?

    ২০২৬ সালের শুভ বিয়ের তারিখ কতগুলি ?

    ২০২৬ সালের পুরো জানুয়ারী মাসে বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে। প্রথম বিয়ের তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ পড়বে। বছরের শেষ মুহুরত হবে ৬ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ। ২০২৬ সালের মোট শুভ বিবাহের তারিখ - ৫৯

    ২০২৬ সালের শুভ বিবাহ তারিখ

    ফেব্রুয়ারি- ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৬

    মার্চ- ১, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২

    এপ্রিল- ১৫, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

    মে- ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৩, ১৪

    জুন- ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯

    জুলাই- ১, ৬, ৭, ১১

    নভেম্বর- ২১, ২৪, ২৫, ২৬

    ডিসেম্বর- ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১২

    ২০২৬ সালে কখন বিবাহ এবং শুভ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ?

    জানুয়ারী - খারমাস ১৫ জানুয়ারী শেষ হবে তবে শুক্র ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আকাশে থাকবে। তাই পুরো জানুয়ারি মাসটি বিয়ের জন্য শূন্য সময় হবে।

    হোলাস্টক (ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে ৪ মার্চ, ২০২৬) - হোলাস্টকের সময় কোনও শুভ কাজ করা হয় না।

    দ্বিতীয় খরমাস (১৪ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০২৬) - সূর্য মীন রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই খারমাস আবার শুরু হবে।

    অধিক মাস (২ মে থেকে ২৯ জুন ২০২৬) - এই বছর অধিক মাস হবে, যেখানে দুটি জ্যেষ্ঠ মাস থাকবে। অধিকারে কোনও শুভ কাজ নেই। এই সময়কাল প্রায় ৫৯ দিন হবে।

    চতুর্মাস (২৫ জুলাই থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৬) - দেবশায়নী একাদশী থেকে দেবুথানি একাদশী পর্যন্ত, বিবাহ এবং সমস্ত শুভ কাজ বন্ধ থাকে। এই সময়ে, ২৫ জুলাই থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কোনও বিবাহ হবে না।

