Weddings Date 2026: ২০২৬ সালে বিয়ের তারিখ কোন মাসে কবে কবে? মোট কতগুলি শুভ মুহূর্ত আগামী বছরে

শুভ কাজের দিক থেকে ২০২৬ সালের শুরুটি কিছুটা ধীর হবে, কারণ জানুয়ারিতে একদিকে খারমাস থাকবে এবং অন্যদিকে শুক্র সেট হবে। এই কারণেই বছরের প্রথম পূর্ণ মাসে একটিও বিয়ের তারিখ হবে না। তবে ফেব্রুয়ারি আসার সাথে সাথেই আবার বিয়ের শুভ মরসুম শুরু হবে। পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৬ সালে মোট ৫৯টি শুভ বিয়ের তারিখ হবে। তবে মাঝখানে অনেকবার এমন সময় আসবে যখন খরমা, শুক্র অস্ত, হোলাষ্টক এবং চতুর্মাসের কারণে বিবাহ তারিখ হবে না।
২০২৬ সালের শুভ বিয়ের তারিখ কতগুলি ?
২০২৬ সালের পুরো জানুয়ারী মাসে বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ করা হবে। প্রথম বিয়ের তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ পড়বে। বছরের শেষ মুহুরত হবে ৬ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ। ২০২৬ সালের মোট শুভ বিবাহের তারিখ - ৫৯