২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল কেমন যাবে ১২টি রাশির! দেখে নিন সাপ্তাহিক রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের গতিবিধির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধির প্রভাব ১২টি রাশি উপরেই পড়ে। গ্রহের গতিবিধির কারণে কিছু রাশি শুভ ফল লাভ করে, আবার কিছু রাশি অশুভ ফল লাভ করে। গ্রহের গতিবিধির উপর ভিত্তি করেই সাপ্তাহিক রাশিফল নির্ধারণ করা হয়।
মেষ রাশি - মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের দাম্পত্য জীবনের উন্নতি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতিও কিছুটা ভালো। ভালোবাসার ক্ষেত্রে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হতে পারে এবং যাঁরা সম্পর্কে আছেন, তাঁরা কিছুটা দূরত্ব এবং চাপ অনুভব করতে পারেন। তাই তাঁদের কয়েকদিন সতর্ক থাকা উচিত, কিন্তু এরপর একটি খুব ভালো পরিস্থিতি আসতে চলেছে। আয়ের নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। সপ্তাহের শুরুতে জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কিছুটা মানসিক চাপ থাকবে এবং শিক্ষার্থীরাও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হবেন। সপ্তাহের শেষভাগ স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সপ্তাহটি কিছুটা অস্বস্তিকর হবে, ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করা আপনার জন্য শুভ হবে।
বৃষ রাশি- স্বাস্থ্য কিছুটা নিস্তেজ বা শক্তির সামান্য অভাব থাকতে পারে। এছাড়া, আয়ের অবস্থা ভালো, প্রেম ও সন্তানদের পরিস্থিতি বেশ ভালো, ব্যবসার দিক থেকেও এটি একটি ভালো সময়। সপ্তাহের শুরুতে আপনি ব্যবসায়িক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবেন, প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন এবং আপনার সাহসের ফল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সম্পদ ক্রয় আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। প্রেমে তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং যাদের সন্তান আছে তাদের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশি শুভত্বের প্রতীক, যা আপনাকে উদ্যমী এবং উজ্জ্বল রাখে। স্বাস্থ্য অনেক ভালো থাকবে, প্রেম ও সন্তানদের সঙ্গে পরিস্থিতি উন্নত হবে এবং আপনার ব্যবসাও ভালো চলবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনি আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং বন্ধু ও পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, আপনি নাক, কান এবং গলায় কিছু সমস্যা অনুভব করতে পারেন এবং ব্যবসায় উত্থান-পতন দেখা যাবে। সপ্তাহের শেষে, আপনার অবস্থার উন্নতি হবে।
কর্কট রাশি- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময় ধীরে ধীরে উন্নত হবে। প্রেম, ব্যবসা এবং সন্তান সংক্রান্ত পরিস্থিতি মাঝারি থাকবে। সপ্তাহের শুরুটা চমৎকার হবে এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই হাতের নাগালে থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ধন-সম্পদ আসবে এবং পারিবারিক উন্নতি ঘটবে। তবে, জুয়া, ফটকাবাজি বা লটারিতে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আর্থিক ক্ষতির ইঙ্গিত রয়েছে। সপ্তাহটি ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শেষ হবে।
সিংহ রাশি- সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের নিজেদের এবং জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের এই প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রেম ও সন্তানের সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সময়টি শুভ। সপ্তাহের শুরুতে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন, অস্থির বা চঞ্চল বোধ করতে পারেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আপনার কর্মশক্তি বাড়বে, তবে কিছু নেতিবাচকতা থেকে যেতে পারে। সপ্তাহের শেষভাগ লাভজনক হবে এবং আপনি বন্ধুদের সঙ্গ উপভোগ করবেন।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের স্বাস্থ্য, প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসার পরিস্থিতি বেশ ভালো থাকবে। যাঁরা চাকরি করেন, তাদের অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, ত্বক ও স্নায়ু সংক্রান্ত কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে, সেই সঙ্গে পরিবারেও সদস্য সংখ্যা বাড়বে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। সপ্তাহের শেষভাগ ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ থাকবে এবং আপনার কাঙিক্ষত কাজগুলো সম্পন্ন হবে।
তুলা রাশি- চাকরি ও ব্যবসার পরিস্থিতি ভালো, কিন্তু প্রেম এবং সন্তান নিয়ে আপনি এখনও কিছুটা মানসিক চাপে থাকতে পারেন। সপ্তাহের শুরুতে আদালতে মামলায় জয় এবং ব্যবসার সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আয়ের ওঠানামা অব্যাহত থাকবে, তবে এটি উপকারী প্রমাণিত হবে। সপ্তাহের শেষটা কিছুটা ব্যয়বহুল হতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা থেকে যেতে পারে, তাই আপনাকে সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে।
বৃশ্চিক রাশি- আপনাকে আপনার পরিবার এবং বাড়ির দিকে মনোযোগ দিতে হবে, বাকি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন। আগামী সময়ে প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে এবং ব্যবসাতেও উন্নতি হবে। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সহায় হবে এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পাশাপাশি ভ্রমণের সুযোগও আসবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবসায় উত্থান-পতন সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লাভ ও সাফল্য আসবে। সপ্তাহের শেষে আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে, সুসংবাদ আসবে এবং ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে।
ধনু রাশি- সপ্তাহের শুরুতে আঘাত বা সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করবেন না, বরং, এগিয়ে যাওয়ার আগে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করুন, সম্ভব হলে ভ্রমণ স্থগিত করুন। সপ্তাহের শেষে, আপনার ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আদালতে জয় এবং রাজনৈতিক সাফল্য একটি ভালো সূচনা হবে।
মকর রাশি- সপ্তাহের শুরুতে আপনার জীবনসঙ্গীর সান্নিধ্য লাভ করবেন এবং প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ সম্ভব। তবে, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়টা কিছুটা কঠিন হতে পারে, যেখানে আঘাত বা সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে সাবধানে গাড়ি চালান এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, আপনার কর্মজীবনে উন্নতি ঘটবে এবং আপনি ধীরে ধীরে ভালো দিনের দিকে এগিয়ে যাবেন।
কুম্ভ রাশি- সপ্তাহের শুরুতে আপনি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করবেন, যদিও আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি থাকতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, জীবনসঙ্গীর সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের শেষেও আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং ধীরে গাড়ি চালান। ভগবান গণেশের পূজা করা উপকারী হবে।
মীন রাশি- ছাত্র, লেখক, কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য সপ্তাহের শুরুটা বেশ ইতিবাচক হবে। মাঝপথে শত্রুরা কিছু বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাভূত হবে এবং বিজয় আপনারই হবে। সপ্তাহের শেষ ভাগটি বেশ আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য হবে এবং চাকরি, স্বাস্থ্য, দাম্পত্য জীবন ও প্রেম-সব ক্ষেত্রেই উন্নত ফল লাভ হবে।