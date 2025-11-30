কর্কট রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ৩০ থেকে ডিসেম্বর ৬ কেমন কাটবে?
আপনার পাশে থাকবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য মতামত প্রকাশ করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল। চাকরিতে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, কারণ এই সপ্তাহে ছোটখাটো সমস্যা ঘটতে পারে।
কর্কট রাশির প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার রোমান্টিক জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখা যাবে। অহংকার সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। প্রেমিক এবং পরিবার সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। কিছু সম্পর্ক বিবাহে পরিণত হবে কারণ পিতামাতারা প্রেমের সম্পর্ককে অনুমোদন করবেন। পুরুষ নেটিভরা যারা ইতিমধ্যে বিবাহিত বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা একটি নতুন প্রেমের সম্পর্কে পড়ে যেতে পারে যা বর্তমান সম্পর্কের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।
কর্কট রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে আন্তরিক থাকুন। কাজগুলি শেষ করার ক্ষেত্রে আপনার অধ্যবসায় কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা জিতবে। কর্মক্ষেত্রে অহংকার আনবেন না। টিম ম্যানেজার বা সিনিয়রের সাথে আপনার সম্পর্ক ভাল নাও হতে পারে এবং এটি ছোটখাটো কম্পনের কারণ হতে পারে যা কোনও প্রকল্পের চূড়ান্ত আউটপুটকেও প্রভাবিত করতে পারে। সপ্তাহের দ্বিতীয় ভাগে ব্যাংকার ও হিসাবরক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে উদ্যোক্তারা নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।
এই সপ্তাহের কর্কট রাশিফল এই সপ্তাহে কোনও গুরুতর আর্থিক সমস্যা দেখা দেবে না। এবং এর সাথে, আপনি সহজেই আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। স্মার্ট বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় আপনার ভাগ্য চেষ্টা করার ধারণা নিয়েও এগিয়ে যেতে পারেন। কিছু মহিলা একটি আইনি লড়াইয়ে জিতবেন, যখন সপ্তাহের দ্বিতীয় অংশটি বন্ধুদের সাথে জড়িত আর্থিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যও ভাল। ব্যবসায়ীদের অর্থ প্রদানের ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া উচিত।
ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখা ভাল। শিশুরা ভাইরাল জ্বর, মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এবং কানে সংক্রমণ বিকাশ করতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আপনার জাঙ্ক ফুড এবং বায়ুযুক্ত পানীয় উভয়ই এড়িয়ে যাওয়া উচিত, যা দীর্ঘমেয়াদে আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে। তামাক এবং অ্যালকোহল ত্যাগ করার জন্য আপনি সপ্তাহের প্রথম অংশটি বেছে নিতে পারেন।