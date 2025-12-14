Edit Profile
    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 14, 2025 2:18 PM IST
    By Sayani Rana
    মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, শান্ত সংকল্প আজ নতুন ব্যবহারিক পথ খুলে দেয় আপনি কর্মক্ষেত্রে অবিচল অগ্রগতি এবং বাড়িতে শান্ত পাবেন। ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ভালো ফল বয়ে আনে। ধৈর্য ধরুন এবং প্রতিদিন সম্ভব অন্যকে সাহায্য করুন। এই সপ্তাহটি স্থির অগ্রগতি এবং পরিষ্কার চিন্তাভাবনা নিয়ে আসে। ব্যবহারিক কাজগুলি এবং যত্নশীল ক্রিয়াগুলিতে মনোনিবেশ করুন। সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন, সদয় কথা বলুন এবং সময় ভালভাবে পরিচালনা করুন। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির দিকে ছোট পদক্ষেপগুলি যোগ করবে। অবিচল প্রচেষ্টার উপর বিশ্বাস রাখুন এবং পরিবর্তন এলে শান্ত থাকুন; বিশ্বস্ত বন্ধুদের পরামর্শ নিন। এই সপ্তাহে মকর রাশিফল এই সপ্তাহে, আপনার স্থির প্রকৃতি সম্পর্কের উপর আস্থা তৈরি করতে সহায়তা করে। আপনি যদি কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে পরিকল্পনাগুলি শুনতে এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করুন। ছোট ছোট দয়ালু কাজগুলি বন্ধনকে আরও গভীর করবে। অবিবাহিতরা বন্ধু বা কাজের মাধ্যমে কারও সাথে দেখা করতে পারে। আপনি যা চান সে সম্পর্কে সৎ হন এবং সম্মান দেখান। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ধৈর্য এবং পরিষ্কার কথা আগামী দিনগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করতে সহায়তা করবে। ঐতিহ্য কাছাকাছি রাখুন; এখন আপনার পছন্দগুলিতে পারিবারিক মূল্যবোধকে সম্মান করুন। এই সপ্তাহের মকর রাশিফল কর্মক্ষেত্রে, অবিচল অগ্রগতি এবং স্পষ্ট পদক্ষেপের দিকে মনোনিবেশ করুন। বড় কাজগুলিকে ছোট লক্ষ্যে বিভক্ত করুন এবং একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করুন। ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার সময় বিনয়ী আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। আপনি যখন পারেন সহকর্মীদের সহায়তা করুন; টিমওয়ার্ক ফলপ্রসূ হবে। একটি বাস্তব সিদ্ধান্ত নতুন দায়িত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ শর্টকাট এড়িয়ে চলুন। রেকর্ড রাখুন এবং সংগঠিত থাকুন যাতে পরিচালকরা সময়ের সাথে সাথে আপনার যত্নশীল কাজ এবং নির্ভরযোগ্যতা লক্ষ্য করেন। পরিষ্কার নোট ব্যবহার করুন, অগ্রাধিকার সেট করুন এবং নিয়মিত সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জিজ্ঞাসা করুন। মকর রাশির এই সপ্তাহের রাশিফল আপনি যদি সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করেন তবে অর্থের বিষয়গুলি স্থিতিশীল দেখায়। সঞ্চয়ের উপায়গুলি সন্ধান করতে আয় এবং ছোট খরচগুলি ট্র্যাক করুন। দ্রুত কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন এবং কেনার আগে দামের তুলনা করুন। একটি ছোট অপ্রত্যাশিত খরচ উপস্থিত হতে পারে; একটি বাফার রাখুন। আপনার যদি পরামর্শ চাইতে হয় তবে পরিবারের কোনও বিশ্বস্ত সদস্যের সাথে কথা বলুন। অস্পষ্ট কাগজপত্রে স্বাক্ষর করবেন না। চিন্তাশীল পছন্দগুলি এখন পরের মাসে আরও আর্থিক শান্তি এবং আরও ভাল সঞ্চয়ের দিকে পরিচালিত করে। একটি বাজেট পরিকল্পনা করুন, এটি সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করুন এবং নিয়মিত সঞ্চয় করুন। মকর রাশিফল এই সপ্তাহের রাশিফল আপনি যদি সাধারণ প্রতিদিনের অভ্যাস অনুসরণ করেন তবে আপনার স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকবে। সময়মতো ঘুমান এবং ক্লান্ত বোধ করলে বিশ্রাম নিন। শক্তি রাখতে এবং স্ট্রেস কমাতে প্রতিদিন সকালে হাঁটুন বা হালকা প্রসারিত করুন। ঘন ঘন জল পান করুন এবং খাবারের সাথে তাজা শাকসবজি এবং ফল খান। ভারী চাপ এড়িয়ে চলুন এবং কাজের সময় সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। আপনার শরীর থেকে ছোট ছোট লক্ষণগুলি লক্ষ্য করুন এবং যদি কিছু আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তবে ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। শান্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন, লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং ইতিবাচক থাকুন। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Capricorn Horoscope Weekly: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/মকর রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

