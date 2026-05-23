    Weekly Horoscope of 25 May to 31 May 2026: আসন্ন ২৫ থেকে ৩১ মে ২০২৬-র সপ্তাহে লাকি কারা? জ্যোতিষমত রইল

    ২৫ থেকে ৩১ মে, ২০২৬ সাল কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই ১২ রাশির রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 23, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    মে মাসের শেষ সপ্তাহটি গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে বিশেষ হতে চলেছে। এই সপ্তাহে, গ্রহের রাজপুত্র বুধ তাঁর নিজের রাশি মিথুন রাশিতে আসবেন এবং ভদ্র রাজ যোগ গঠন করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভদ্র রাজ যোগকে পাঁচটি মহান পুরুষ যোগের মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই যোগব্যায়াম স্থানীয়দের বুদ্ধিমান, ধনী এবং প্রভাবশালী করে তোলে।

    সাপ্তাহিক রাশিফল: ভদ্র রাজ যোগ মে মাসের শেষ সপ্তাহে গঠিত হচ্ছে, এই 5 টি রাশিচক্রের 7 দিনের জন্য রূপালী থাকবে

    ভদ্র রাজ যোগের প্রভাবের কারণে, মে মাসের শেষ সপ্তাহটি বৃশ্চিক এবং মীন সহ পাঁচটি রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, এই ভাগ্যবান রাশিচক্রগুলি আর্থিক অগ্রগতি, ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং কিছু সুসংবাদ পেতে পারে।

    জেনে নিন কোন রাশিচক্রের জন্য ২৫-৩১ মে, ২০২৬ এর সময়টি শুভ হবে-

    মেষ রাশি- মে মাসের শেষ সপ্তাহটি মেষ রাশির জাতকদের জন্য দুর্দান্ত হতে পারে। এই সময়ে, আপনি আয়ের নতুন উৎস পেতে পারেন। বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন পাবেন। মানসিক চাপ দূর হবে এবং জীবনে সুখ আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। গুরুজনদের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে।

    বৃষ - মে মাসের শেষ সপ্তাহটি বৃষ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই মুহুর্তে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে।

    কর্কট- মে মাসের শেষ সপ্তাহ কর্কট রাশির জন্য সুখ বয়ে আনবে। এ সময় কিছু ভালো খবর পেতে পারেন, যা মনকে খুশি রাখবে। নতুন মানুষ আসবে জীবনে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, সামগ্রিক স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কাছাকাছি আসবে।

    বৃশ্চিক রাশি- মে মাসের শেষ সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য শুভ হতে চলেছে, এই সপ্তাহে আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। প্রেম জীবন চমৎকার হবে। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। তহবিলের প্রবাহ বাড়বে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। খরচ কমে যাবে।

    মীন রাশি- মীন রাশির জন্য মে মাসের শেষ সপ্তাহ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনবে। মাঠে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে একটি ভাল মোড় আসবে। ব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মানসিক চাপ দূর হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এই সময়ে, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু বড় অর্জন পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

