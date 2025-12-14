Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল। কেমন কাটবে এই সপ্তাহ?

    Published on: Dec 14, 2025 2:26 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) সাপ্তাহিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, শান্ত সৃজনশীলতা নতুন আনন্দময় ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে আসে এই সপ্তাহে, আপনার ধারণাগুলি হালকা এবং দরকারী বোধ করে। বন্ধুদের সাথে প্রতিভা শেয়ার করুন। ছোট ছোট পছন্দগুলি হাসি বয়ে আনে। শান্ত থাকুন, অন্যকে সাহায্য করুন এবং নতুন সহজ দক্ষতা শিখুন। মীন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সপ্তাহে মৃদু সৃজনশীলতা এবং সভা উপভোগ করবেন। ছোট প্রকল্পগুলি চেষ্টা করার জন্য সহজ পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করুন। বন্ধু এবং পরিবারের সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলুন। সংক্ষিপ্ত তালিকাগুলির সাথে সময় পরিচালনা করুন। আপনি যখন খাবার এবং ঘুমের পরিকল্পনা করেন তখন অর্থ এবং স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। ছোট আনন্দ তৈরি করতে শান্ত কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করুন। মীন রাশি এই সপ্তাহের প্রেমের রাশিফল এই সপ্তাহটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৃদু উষ্ণতা সরবরাহ করে। আপনার যদি সঙ্গী থাকে তবে ছোট আশা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলে শান্ত সময় ব্যয় করুন। যত্ন দেখানোর জন্য নোট লেখা বা কাজকর্মে সহায়তা করার মতো চিন্তাশীল ক্রিয়াগুলি করুন। অবিবাহিতরা শিল্প, সঙ্গীত বা স্টাডি গ্রুপের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তি খুঁজে পেতে পারে। আপনার অনুভূতি সম্পর্কে সৎ হোন, পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখুন এবং ভালভাবে শুনুন। দয়ালু শব্দ এবং অবিচল মনোযোগ সান্ত্বনা এবং গভীর বিশ্বাস নিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। মীন রাশি রাশিফল এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে, ছোট সৃজনশীল ধারণাগুলি আপনাকে নতুন উপায়ে কাজগুলি সমাধান করতে সহায়তা করবে। সতীর্থদের সাথে সহজ পরিকল্পনাগুলি ভাগ করুন এবং তাদের চিন্তাভাবনা জিজ্ঞাসা করুন। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন; সময়মতো কাজ শেষ করতে সংক্ষিপ্ত তালিকা ব্যবহার করুন। একজন সহায়ক সহকর্মী একটি দরকারী টিপ বা সহায়তা দিতে পারেন। আপনার কাজের রেকর্ড রাখুন এবং কাজগুলিতে অবিচল যত্ন দেখান। আত্মবিশ্বাস এবং ফলাফল বাড়ানোর জন্য ধাপে ধাপে একটি নতুন দক্ষতা শেখার চেষ্টা করুন। নম্র থাকুন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং অনুশীলন করুন। মীন রাশির অর্থ রাশিফল এই সপ্তাহে আপনি যদি ছোট ব্যয়গুলি ট্র্যাক করেন এবং প্রতি সপ্তাহে কিছুটা সঞ্চয় করেন তবে অর্থ স্থির দেখায়। কেনার আগে দামের তুলনা করুন এবং দ্রুত পছন্দগুলি এড়িয়ে চলুন। একটি ছোট উপহার বা পারিবারিক প্রয়োজন তহবিলের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে; আপনি যদি চিন্তা না করে পারেন তবে সহায়তা করুন। আপনি যদি অর্থ প্রদানের প্রত্যাশা করেন তবে একটি বিনয়ী অনুস্মারক পাঠান। বিল এবং নির্ধারিত তারিখগুলির একটি সহজ তালিকা রাখুন। সামান্য সঞ্চয় সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলিতে শান্তি আনবে। অফারগুলি পরীক্ষা করুন, আরও ভাল পরিকল্পনা করুন এবং নিয়মিত সংরক্ষণ করুন। মীন রাশিফল এই সপ্তাহে আপনার শরীর এবং মনের মৃদু যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। নিয়মিত সময়ে ঘুমান, এবং প্রায়শই দেরি করে জেগে থাকা এড়িয়ে চলুন। কঠোরতা কঠোরতা কমাতে এবং মেজাজ উত্তোলনের জন্য হালকা প্রসারিত বা শান্ত হাঁটার চেষ্টা করুন। খাবারের সাথে তাজা শাকসবজি, ফল এবং পুরো শস্য খান। দিনের বেলা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন এবং ঘন ঘন স্ক্রিন থেকে আপনার চোখকে বিশ্রাম দিন। যদি ছোট ব্যথা দেখা দেয় তবে বিশ্রাম নিন এবং যদি ব্যথা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। প্রতিদিন গরম গরম গোসল করুন। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/মীন রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল, ১৪ থেকে ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes