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    Weekly Rashifal 20 to 26 July: মেষ থেকে মীনের মধ্যে এই সপ্তাহে লাকি কারা! রইল ২০ থেকে ২৬ জুলাইয়ের সাপ্তাহিক রাশিফল

    ২০ থেকে ২৬ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি রাশির ভাগ্যে আসতে চলেছে সৌভাগ্যের ছায়া।

    Published on: Jul 19, 2026, 15:00:35 IST
    By Sritama Mitra
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    ২০ থেকে ২৬ জুলাই ২০২৬ সপ্তাহটি কিছু রাশিচক্রের জন্য স্বস্তি এবং অগ্রগতি আনতে পারে। ২০ থেকে ২৬ জুলাইয়ের সপ্তাহে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026, Saptahik Rashifal
    Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026, Saptahik Rashifal

    মেষ- এই সপ্তাহে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে কাজটি শেষ করার চেষ্টা করছেন তাতে আপনি সাফল্য পেতে পারেন। যারা কাজ করবেন তারা কর্তৃপক্ষের আস্থা পাবেন। আপনিও নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পুরোনো গ্রাহকরা ব্যবসায় সুবিধা দিতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরনো বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হতে পারেন।

    মিথুন -এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভাল সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা পাবেন। আপনি যদি নতুন চাকরি খুঁজছেন তবে সুসংবাদ পাওয়ার আশা করুন। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ থাকবে এবং এটি ভবিষ্যতে উপকারী হতে পারে। ঘরের পরিবেশও ভালো থাকবে। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    সিংহ- দীর্ঘ সময় পর মন অনুযায়ী ফলাফল পেতে শুরু করতে পারেন। কাজে গতি আসবে। চাকরিতে আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। ব্যবসাগুলি একটি নতুন অর্ডার বা নতুন গ্রাহক পেতে পারে। টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা কম হবে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করতে চান তবে সময় আপনার পক্ষে থাকতে পারে।

    বৃশ্চিক- এই সপ্তাহটি আপনার জন্য স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। স্থগিত কাজ শেষ হতে শুরু করবে। আপনি চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় লাভের ভাল লক্ষণ রয়েছে। আপনি একটি পুরানো বিনিয়োগ থেকেও উপকৃত হতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে। সম্পর্কের চলমান দূরত্ব কমানো যেতে পারে। যদি কোনও বড় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকে, তবে বিষয়টি এই সপ্তাহে এগিয়ে যেতে পারে।

    মীন- আগামী সাত দিন আপনার জন্য প্রত্যাশার চেয়ে ভাল হতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল পরিস্থিতি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে সুখের মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। বাড়িতে কোনও শুভ কাজের আলোচনা হতে পারে। মন হালকা হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী দুশ্চিন্তাও কমতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের ভালো ফল পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Weekly Rashifal 20 To 26 July: মেষ থেকে মীনের মধ্যে এই সপ্তাহে লাকি কারা! রইল ২০ থেকে ২৬ জুলাইয়ের সাপ্তাহিক রাশিফল

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