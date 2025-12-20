Weekly Rashifal Lucky Zodiac Signs: ২০২৫ বড়দিনের সপ্তাহে লাকি রাশি কারা? আপনারটিও কি লিস্টে? রইল তালিকা
২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বরের সপ্তাহটিতে লাকি রাশি কারা? দেখে নিন রাশিফল অনুযায়ী।
ডিসেম্বর মাস চলছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সোমবার থেকে শুরু হবে। রাশিফল গ্রহের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। আসন্ন সপ্তাহে রয়েছে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সপ্তাহে কোন কোন রাশি লাকি? তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
মেষ: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। প্রেম জীবনে নতুন পরিবর্তন আসতে পারে। পরিবারের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে পারবেন।
ধনু রাশি: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বরের সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি সতেজ এবং শক্তিশালী বোধ করবেন। টাকা আসবে। আপনি অফিসে সতীর্থদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেমের জীবনের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়।
মিথুন: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর সপ্তাহটি মিথুন রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। লাভের জন্য ভালো সুযোগ পেতে পারেন। একটি সমস্যা দূর হতে পারে। শিক্ষার্থীরা সফলতা পেতে পারে।
মীন: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর মীন রাশির জন্য সুসংবাদ আনতে পারে। আপনার যে কোনও ইচ্ছা এই সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। রোমান্স জীবনে থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি: ২২ থেকে ২৮ ডিসেম্বর সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির চিহ্নগুলির জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। বাবা পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কাজও ফলপ্রসূ উপায়ে এগিয়ে যাবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি বা অংশীদারিত্ব পেতে পারেন। আপনি সাফল্য এবং সম্মান পাবেন।
