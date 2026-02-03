Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্র মতে গাছ রোপণ করার শুভ দিন কোনটি? সংসারে সমৃদ্ধির জরুরি টিপস রইল
বাস্তু শাস্ত্রে, গাছ এবং গাছপালা রোপণের জন্য একটি শুভ দিনও উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতে গাছ ও গাছপালা লাগানো হলে তা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।
আপনি কি জানেন যে গাছের চারা রোপণের দিনটি বাস্তু শাস্ত্রের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সাধারণত, মানুষজন যে কোনও সময় বাড়িতে গাছপালা রোপণ করে থাকেন। অথবা কেউ কেউ ঋতু দেখে গাছপালা রোপণ করেন। একই সময়ে, কিছু জন ওমনও রয়েছেন যাঁরা প্রতি ২-৩ মাসে একটি পুরানো গাছকে প্রতিস্থাপন করে এবং নতুন গাছপালা রোপণ করে থাকেন, বা একটি নতুন গাছ সংযোজন যুক্ত করে থাকেন।
খুব কম জনই জানেন যে বাস্তুর নিয়ম অনুসারে যদি কোনও গাছ রোপণ করা হয় তবে তার ফল দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটি কেবল গাছপালাকে দীর্ঘ সময়ের জন্যই ধরে রাখে না, বরং বাড়ির এনার্জিও অনেকাংশে নিরাময় করে। এছাড়াও, বাড়িতে কোনও নেতিবাচকতা থাকলে তা দূরে করে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত বাস্তুর নিয়মগুলি কী কী?
গাছের চারা লাগানোর শুভ দিন বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে:-
বৃক্ষরোপণের সঠিক সময় কিছু রয়েছে বলে জানান দিচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র। শুভ নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান দেখে বাড়িতে গাছপালা লাগানো সর্বদা সঠিক। শাস্ত্র অনুসারে, শুক্ল পক্ষের অষ্টমী থেকে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী পর্যন্ত সময়টি বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত। গাছপালা প্রথমে একটি মাটির পাত্রে এবং তারপরে মাটিতে রোপণ করতে হবে। এটি করার মাধ্যমে, তাদের বিকাশও ভাল হয় এবং এটি বাড়ির বাস্তুর জন্যও সঠিক। সময়ে সময়ে এই কাজটি করুন, পাশাপাশি সময়ে সময়ে এই গাছ এবং গাছপালা কাটা এবং ছাঁটাই করাও প্রয়োজন। যদি তা না হয়, তাহলে সংসারের সকল সদস্যের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে মন বিভ্রান্ত বোধ করবে। এছাড়াও, যে বাড়িগুলিতে সময়ে সময়ে এটি করা হয় না, তখন প্রতিটি কাজে বাধা আসতে পারে।
ঘরের চারপাশে যদি কাঁটাযুক্ত দুধযুক্ত ক্ষতিকর গাছ থাকে এবং সেগুলো অপসারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার চারপাশে একটি শুভ গাছ লাগানো যেতে পারে। এতে তাদের নেতিবাচক শক্তি কমে যাবে। শাস্ত্র অনুসারে, এই গাছগুলির কাছাকাছি অশোক, নাগকেশর বা শমি গাছ রোপণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে বাড়িতে বড় গাছের ঘন ছায়া থাকলে তা শুভ নয়। শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং সেই বাড়িতে বসবাসকারী ব্যক্তি কখনও শান্তিতে থাকতে পারেন না। (ক্রেডিট: বৃহাদ সরল বাস্তুশাস্ত্র, প্রমোদ কুমার শাস্ত্রী (বইয়ের সম্পাদক)
ডিসক্লেইমার- (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )