Bajrangbali Puja: মঙ্গলবার বজরংবলির পুজো কীভাবে কোন সময় করা খুব শুভ? রইল প্রচলিত নিয়ম

Bajrangbali Puja: মঙ্গলবার বজরংবলির পুজো কীভাবে কোন সময় করা খুব শুভ? রইল প্রচলিত নিয়ম
মঙ্গলবারকে হনুমানজির প্রিয় দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি মঙ্গল গ্রহের সাথে যুক্ত এবং হনুমানজি মঙ্গলের প্রধান দেবতা। এই দিনে সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে হনুমানজির পূজা করলে সব ধরনের সমস্যা দূর হয় বলে মনে করা হয়।
হিন্দু ধর্মে, মঙ্গলবারটি ভগবান হনুমানকে উৎসর্গ করা হয়। মঙ্গলবারকে হনুমানজির প্রিয় দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি মঙ্গল গ্রহের সাথে যুক্ত এবং হনুমানজি মঙ্গলের প্রধান দেবতা, বলেও বিশ্বাস করা হয়। এই দিনে হনুমানজির আরাধনা করলে সমস্ত ধরণের সমস্যা দূর হয়, শত্রুর প্রতিবন্ধকতা ধ্বংস হয়, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছা পূরণ হয়, এমনও বিশ্বাস রয়েছে।
মঙ্গলবার হনুমানজির পূজা করলে জীবনে সাহস, শক্তি এবং সাফল্য আসে। আসুন জেনে নেওয়া যাক সঠিক সময়, নিয়ম এবং সহজ পূজার পদ্ধতি।
মঙ্গলবার হনুমান পূজার গুরুত্ব
মঙ্গলবার হনুমানের পূজা মঙ্গলের ত্রুটিগুলি দূর করে। রাশিফলে মঙ্গল দুর্বল হলে মামলা, দুর্ঘটনা বা রাগের সমস্যা থাকে, তাহলে হনুমান পূজা তাঁদের সবাইকে শান্ত করে। হনুমানজি ভগবান রামের একজন পরম ভক্ত, তাই তাঁর আরাধনা রামের কৃপাও হয়। এই দিনে উপাসনা করলে শারীরিক শক্তি বাড়ে, ভয় দূর হয় এবং কাজে সাফল্য আসে। বিশেষ করে অবিবাহিতরা ভালো স্ত্রী পান, বেতনভোগী মানুষ পদোন্নতি পান এবং ব্যবসায়ীরা সুবিধা পান।
হনুমান পূজার সঠিক সময়
মঙ্গলবার সকালে ব্রহ্ম মুহুর্তে হল ভোর ৪ থেকে ৬ টা বা সূর্যোদয়ের পরে করা হয়, তাহলে শুভ। যদি সকালে এটি সম্ভব না হয়, তবে দুপুর ১২ টা থেকে ১ঃ৩০ টা পর্যন্ত বা সন্ধ্যায় প্রদোষ কাল অর্থাৎ সূর্যাস্তের কাছাকাছি পূজা করার কথা বলা হচ্ছে। মঙ্গলবার অভিজিৎ মুহুর্তও শুভ। সব সময় পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে পুজো করুন। সকালের উপাসনা নিয়ে আসে শক্তি এবং সন্ধ্যার উপাসনা দুঃখ দূর করে। আপনি যদি উপবাস রাখেন তবে পুজো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের পরে ফল জাতীয় কিছু গ্রহণ করুন।
( India Vs S. Africa:শুরুর দিকে SAকে ২/২ স্কোরে রেখে বিষ-বোলিং বুমরাহ-হীন ভারতের!ধর্মশালার জয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল সূর্যরা)
কীভাবে পুজো করবেন?
মঙ্গলবার হনুমান পূজা করা খুব সহজ। সকালে স্নান করে লাল বা কমলা রঙের পোশাক পরুন। হনুমানজি লাল রং পছন্দ করেন। বাড়িতে বা মন্দিরে হনুমানজির মূর্তি বা ছবির সামনে ঘি বা জুঁই তেলের প্রদীপ জ্বালান। সিঁদুর, লাল ফুল, লাল চন্দন আর চোলা নিবেদন করুন। লাড্ডু, বেসনের লাড্ডু, গুড়-ছোলা বা কলা পরিবেশন করুন। হনুমান চালিসা, বজরং বান বা হনুমান অষ্টক পাঠ করুন।
মঙ্গলবার হনুমানজির পূজায় কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি:
পুজোর সময় লাল বা কমলা রঙের পোশাক পরুন, কালো পোশাক পরবেন না। সাত্ত্বিক খাবার খান, আমিষ, অ্যালকোহল, পেঁয়াজ-রসুন একেবারেই খাবেন না। ব্রহ্মচর্য চর্চা করুন। রাগ করবেন না, মিথ্যা বলবেন না বা অপবাদ দেবেন না। পূজায় লবণমুক্ত খাবার বা ফল খান। পুজোর পর অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করুন। এসব নিয়মের মাধ্যমে পুজোর ফল বহুগুণ বেড়ে যায়। মঙ্গলবার এই পদ্ধতিতে হনুমানজির পূজা করে সন্তুষ্ট হন বজরংবলী, বলে বিশ্বাস করা হয়।
(ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)