Diya Vastu Shastra: শুক্রবার বাড়ির এই ৫ জায়গায় প্রদীপ জ্বালানো শুভ কেন? বাস্তুশাস্ত্রমত রইল

Diya Vastu Shastra: শুক্রবার বাড়ির এই ৫ জায়গায় প্রদীপ জ্বালানো শুভ কেন? বাস্তুশাস্ত্রমত রইল
শুক্রবার বাড়ির এই ৫ টি বিশেষ স্থানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা গ্রহণ করা হয় এবং ঘর থেকে দারিদ্র্য দূর হয়।
হিন্দু ধর্মে, শুক্রবারটি দেবী লক্ষ্মীকে উৎসর্গ করা হয়। এই দিনে সত্যিকারের নিষ্ঠার সঙ্গে প্রদীপ জ্বালানো বাড়িতে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে এবং দারিদ্র্য দূর করে। বাস্তু এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, শুক্রবার সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট জায়গায় প্রদীপ জ্বালানো বিশেষত দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিয়ে আসে। দেখে নিন বাস্তুশাস্ত্রমত।
আপনিও যদি বাড়িতে সুখ চান, তাহলে শুক্রবার বাড়ির বেশ কিছু জায়গাগুলোতে ঘি বা তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির প্রধান দরজায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটি মা লক্ষ্মীকে স্বাগত জানায় এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার প্রধান ফটকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে দারিদ্র্য ও আর্থিক কষ্ট দূর হয়। এতে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। প্রধান দরজায় জ্বলানো প্রদীপ নেতিবাচক শক্তিগুলিকে দূরে রাখে এবং দেবীর কৃপাকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানায়।
শুক্রবার তুলসী গাছের কাছে প্রদীপ জ্বালানো খুব ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। তুলসীকে ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় বলে মনে করা হয়। এখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে লক্ষ্মী ও নারায়ণ উভয়ের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এটি বাড়ির বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর করে, সমৃদ্ধি বাড়ায় এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখে। তুলসীর কাছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সারা ঘরে শান্তি এবং ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেয়।
শুক্রবার বাড়ির ঠাকুরঘরে দেবী লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। এই প্রতিকারটি ইচ্ছা পূরণের জন্য বিবেচিত হয়। প্রদীপ জ্বালানোর সময় যদি আপনি মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করেন, তাহলে তাঁর বিশেষ কৃপা পাওয়া যায়। মন্দিরে জ্বলন্ত প্রদীপ পুরো বাড়ির পরিবেশকে বিশুদ্ধ করে এবং পরিবারে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সকালে এবং সন্ধ্যায় দীপদান করা আরও শুভ।
শুক্রবার রাতে বাড়ির ছাদে প্রদীপ জ্বালানো খুবই ভালো বলে মনে করা হয়। এটি উপরের দিক থেকে আসা নেতিবাচক শক্তিকে সরিয়ে দেয়। বাড়িতে ভাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং পরিবারের উন্নতি হয়। ছাদে জ্বলন্ত প্রদীপ গোটা বাড়িকে সুরক্ষা কবচ দেয় এবং মা লক্ষ্মীর কৃপায় আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হয়।
শুক্রবার উঠোনে বা ঘরের মাঝখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন:
শুক্রবার বাড়ির উঠোনে বা মাঝখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে পারিবারিক কলহ কমে যায়। এটি পুরো ঘর জুড়ে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত করে এবং সদস্যদের মধ্যে ভালবাসা বাড়ায়। উঠোনে জ্বলন্ত প্রদীপ মা লক্ষ্মীকে আমন্ত্রণ জানায় এবং দারিদ্র্য, ঝগড়া এবং নেতিবাচকতা দূর করে।
শুক্রবার প্রদীপ জ্বালানোর সময় ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং মনে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে। প্রতি শুক্রবার এই সহজ পদক্ষেপগুলি করার মাধ্যমে, মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন এবং বাড়ি থেকে দারিদ্র্য চিরতরে দূর হয়ে যায়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More