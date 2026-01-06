কোন ধরনের লক্ষ্মী মূর্তি গৃহস্থের জন্য শুভ, কী বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র?
যে কোনও বাঙালি গৃহস্থ বাড়িতে লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি দেখতে পাবেন আপনি। মনে করা হয়, দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করলে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির আগমন হয় এবং দূর হয় নেতিবাচক শক্তি। গোটা সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিনটি দেবী লক্ষ্মীর জন্য বেছে নেওয়া হয়। যদিও অনেকে মঙ্গলবারও লক্ষ্মী পূজা করেন।
বাজারে অনেক রকম ছোট বড় লক্ষ্মী ঠাকুরের মূর্তি দেখতে পাওয়া গেলেও আপনি ঠিক কোন ধরনের লক্ষ্মী ঠাকুর বাড়িতে পুজো করবেন সেই হদিস দিচ্ছে জ্যোতিষ শাস্ত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্মী ঠাকুরের মূর্তি অথবা ছবিকে পুজো করা উচিত।
দেবী লক্ষ্মী এবং বিষ্ণু একসঙ্গে রয়েছে এবং গরুড়ের পিঠে বসে রয়েছেন, এমন ছবিও আপনি রাখতে পারেন বাড়িতে। এই ছবিটিকে সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মনে করা হয়। বাড়িতে এমন ছবি যদি আপনি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনার বাস্তু দোষ কেটে যাবে।
অনেকে বাড়িতে বা দোকানে দেবী লক্ষী এবং গণেশের মূর্তি একসঙ্গে পুজো করেন। এমন ছবি যদি থাকে সে ক্ষেত্রেও অসুবিধা নেই। এই ধরনের ছবিকে পুজো করা ভালো বলেই মনে করা হয়।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
