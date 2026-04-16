    কাশী থেকে গঙ্গার জল বাড়িতে আনা উচিত নয় কেন? জেনে নিন এর নেপথ্যের কারণ

    কাশীকে হিন্দু ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি তীর্থস্থান। বাবা বিশ্বনাথের এই নগরীতে গঙ্গা স্নানের পরম্পরা অনেক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। কিন্তু ভক্তরা গঙ্গার জল বাড়ি নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর পিছনে গভীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে।

    Published on: Apr 16, 2026 1:00 PM IST
    By Sayani Rana
    কাশী হিন্দু ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি তীর্থস্থান। বাবা বিশ্বনাথের এই নগরীতে গঙ্গা স্নানের পরম্পরা অনেক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। কিন্তু ভক্তরা গঙ্গার জল বাড়ি নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এর পিছনে গভীর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে।

    শাস্ত্র অনুসারে, লোকবিশ্বাস অনুসারে কাশী মুক্তির ভূমি। এখানে আসা প্রতিটি জীব, সে মানুষ হোক বা সূক্ষ্ম জীব, মোক্ষ লাভ করে। এক্ষেত্রে গঙ্গার জলকে কাশী থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াকে কোনও পাপ বলে মনে করা হয়। কাশী কেন মুক্তির অঞ্চল? কাশীকে অভিমুক্ত ক্ষেত্র বলা হয়। অর্থাৎ, এখানে কখনও মুক্তি থাকে না। ভগবান শিব নিজে এখানে বাস করেন এবং মৃত্যুর সময় তারক মন্ত্র পাঠ করে জীবকে মোক্ষ দেন।

    পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, কাশীতে যে প্রাণী মারা যায় তা সরাসরি শিলোকের কাছে প্রাপ্ত হয়। এখানকার গঙ্গাও মুক্ত করছে। সেজন্য গঙ্গার জলে থাকা অণুজীব এবং জীবাণুগুলিও কাশীর পবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়। গঙ্গা জলে লুকিয়ে থাকা জীবের মুক্তি শুধু জল নয়। এতে অসংখ্য অণুজীব (জীবাণু) উপস্থিত রয়েছে। কাশীর পবিত্রতার কারণেই এই জীবজীবরা মুক্তিও পেয়েছেন। যখন আমরা গঙ্গার জলকে বোতলজাত করে বাড়িতে নিয়ে যাই, তখন আমরা অজান্তেই সেই মুক্ত প্রাণীদের কাশীর সীমা থেকে বের করে নিয়ে যাই। শাস্ত্রে, এটি 'মুক্ত সত্তাকে আবদ্ধ করা' বলে মনে করা হয়, যা পাপের কাজ।

    মুক্তিপ্রাপ্ত উপাদানকে কাশী থেকে বিতাড়িত করার পাপ একটি ধর্মীয় বিশ্বাস যে মুক্তিপ্রাপ্ত উপাদানকে কাশী থেকে আলাদা করা ঠিক নয়। গঙ্গার জলে ভরা আণুবীক্ষণিক জীবগুলি মুক্তি পেয়েছে। তাদের কাশী থেকে বের করে আনা হলে ভক্তের কাছে মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মাকে বাধা দেওয়ার পাপ হতে পারে। এই কারণে, অনেক ভক্ত কাশী থেকে গঙ্গার জল বাড়ি নিয়ে যাওয়া এড়িয়ে যান। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যেখানে মুক্তির ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানেই গঙ্গাজলের গুণ থাকা উচিত।

    বাড়িতে না আনার চেয়ে কী করা উচিত?

    শাস্ত্র অনুসারে, কাশী থেকে গঙ্গার জল আনার চেয়ে সেখানে স্নান করা বেশি শুভ। পণ্ডিতরা গঙ্গার জল কাশীতে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। বাড়িতে গঙ্গার জলের প্রয়োজন হলে হরিদ্বার, প্রয়াগরাজ কিংবা গোমুখের মতো অন্যান্য পবিত্র স্থান থেকে আনা যেতে পারে। আজকাল অনেকেই বোতলে করে গঙ্গার জল বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রথাগত বিশ্বাস এখনও প্রবল।

    গঙ্গার জলের পবিত্রতা তার পরিমাণে নয়, বরং তার আবেগ এবং স্থানের মধ্যে রয়েছে। কাশী থেকে গঙ্গার জল পৌঁছে দেওয়ার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাশীর পবিত্রতাকে আত্মস্থ করা।

    ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

