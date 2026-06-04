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    Adani-Suvendu Meeting: নবান্নে আদানির সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর, কী নিয়ে হল কথা?

    পশ্চিমবঙ্গে নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট, লজিস্টিক হাব এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। এছাড়া বন্দর উন্নয়ন, ডেটা সেন্টার নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রাস্তা নির্মাণের মতো ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

    Published on: Jun 04, 2026 12:10 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প ও পরিকাঠামো বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির পুত্র করণ। বুধবার বিকেলে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এই বৈঠক। রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের।

    নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির পুত্র করণ। (REUTERS)
    নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির পুত্র করণ। (REUTERS)

    বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিল্প পুনর্গঠন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে আদানি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতৃত্বের এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নবান্নে সৌজন্য সাক্ষাতের আকারে শুরু হলেও বৈঠকে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট, লজিস্টিক হাব এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। এছাড়া বন্দর উন্নয়ন, ডেটা সেন্টার নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রাস্তা নির্মাণের মতো ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি লজিস্টিক হাব তৈরির বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে।

    প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে এই ধরনের বৈঠক নতুন নয়। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও গৌতম আদানির সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার স্থাপনের মতো বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছিল। তবে এবারের বৈঠককে শিল্পমহল বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। কারণ, নতুন সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে এটি প্রথম সারির কর্পোরেট গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবারের বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনা হলেও ভবিষ্যতে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আরও বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনার কথাও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে বন্দর, রাস্তা, বিদ্যুৎ, ডেটা সেন্টার এবং লজিস্টিক অবকাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে নবান্নে শুভেন্দু অধিকারী ও গৌতম আদানির বৈঠক রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগ মহলে নতুন করে আগ্রহ তৈরি করেছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Adani-Suvendu Meeting: নবান্নে আদানির সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর, কী নিয়ে হল কথা?
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