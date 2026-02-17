Mid Day Meal Additional Egg: স্কুল পড়ুয়াদের বাড়তি ১২টি গোটা ডিম দিতে হবে! মিড ডে মিলে বড় নির্দেশ রাজ্যের

Mid Day Meal Additional Egg: স্কুল পড়ুয়াদের বাড়তি ১২টি গোটা ডিম দিতে হবে! মিড ডে মিলে বড় নির্দেশ রাজ্যের
মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতায় বাড়তি ডিম বরাদ্দ করা হল। জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকদের চিঠি দিয়ে স্কুলশিক্ষা দফতরের তরফে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৮১,১৯,৪১৫ জন পড়ুয়াকে সেই ১২টি অতিরিক্ত গোটা ডিম দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য।
মিড ডে মিলে অতিরিক্ত ১২টি ডিম বরাদ্দের নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকদের চিঠি দিয়ে স্কুলশিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতায় পড়ুয়ারা যাতে বাড়তি পুষ্টি পায়, সেজন্য অতিরিক্ত ডিম বা মরশুমি ফল দিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১২ দিনের জন্য ৮১,১৯,৪১৫ জন পড়ুয়াকে একটি ডিম বা মরশুমি ফল দিতে হবে। সেজন্য মাথাপিছু বরাদ্দ করা হয়েছে আট টাকা। সেই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসককে মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতায় একটি গোটা ডিম (প্রতি সপ্তাহে একটি ডিম প্রদানের পাশাপাশি) বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতরের তরফে। বেঁধে দেওয়া হয়েছে সময়সীমাও। আগামী ৩১ মার্চের (চলতি অর্থবর্ষে ২০২৫-২৬ শেষ হওয়ার মধ্যেই) মধ্যে সেই পদক্ষেপ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের স্কুলশিক্ষা দফতরের মিড ডে মিল কর্মসূচির প্রজেক্ট ডিরেক্টর।
পড়ে থাকা অর্থ দিয়ে বাড়তি ডিম দিতে হবে
স্কুলশিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মিড ডে মিল প্রকল্পের জন্য সারা বছর জেলার স্কুলগুলিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, সেখান থেকে যে পরিমাণ টাকা এখনও খরচ করা হয়নি, তা দিয়েই অতিরিক্ত ডিম দিতে হবে। যা পাবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ৮১ লাখের বেশি পড়ুয়া।
আর সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শিক্ষক মহল। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সংগঠন শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেছেন, ‘খুব ভালো পদক্ষেপ। তবে সার্বিকভাবে মিড ডে মিলের মান বাড়াতে সারা বছরের জন্য এই বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।’
অতিরিক্ত পুষ্টির কথা এতদিন পরে মনে পড়ল? প্রশ্ন একাংশের
যদিও এই প্রথম এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। আগেও এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একটি মহলের তরফে অবশ্য প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে এতদিন পরে রাজ্য সরকারের পড়ুয়াদের অতিরিক্ত পুষ্টির কথা মনে পড়ল? তবে সে বিষয়ে নবান্ন বা বিকাশ ভবনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।