    Mahatmashree: বাংলার 'কর্মশ্রী' হল ‘মহত্মাশ্রী’! প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে এল রাজ্যপালের অনুমোদনও

    রাজ্যের প্রকল্প ‘কর্মশ্রী’র নাম পাল্টে তা ‘মহাত্মাশ্রী’ করা হয়েছে।

    Published on: Dec 20, 2025 8:38 PM IST
    By Sritama Mitra
    সদ্য সংসদে পাশ হয়েছে জিরামজি বিল। বিল লোকসভায় পাশ হতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে সেদিনই মমতা বলেছিলেন,'মনরেগা প্রকল্প থেকে গান্ধীর নাম বাদ যাওয়া লজ্জার। যদি তারা জাতির পিতাকে সম্মান দিতে না পারে, তাহলে আমরা করব।' এরপর সদ্য জানা গিয়েছে রাজ্যের প্রকল্প ‘কর্মশ্রী’র নাম পাল্টে তা ‘মহাত্মাশ্রী’ করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রস্তাব আসে রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তরফে। আর সেই প্রস্তাবে সায় দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দবোস।

    বাংলার 'কর্মশ্রী' হল ‘মহত্মাশ্রী’! প্রকল্পের নাম বদলে এল রাজ্যপালের অনুমোদনও (PTI Photo)(PTI12_09_2025_000212B) (PTI)
    বাংলার 'কর্মশ্রী' হল 'মহত্মাশ্রী'! প্রকল্পের নাম বদলে এল রাজ্যপালের অনুমোদনও (PTI Photo)(PTI12_09_2025_000212B) (PTI)

    দরিদ্র মানুষের ১০০ দিনের কাজের জন্য যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পের নাম সদ্য বদলের প্রস্তাব শীতকালীন অধিবেশনে আনে কেন্দ্র। সংসদে তা পাশ হয়। কেন্দ্রের এই প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে সরব হয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলছেন, ‘মনরেগা’র উপর বুলডোজ়ার চালিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এটাকে কেন্দ্রের ‘কালো আইন’ বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন। এদিকে, রাজ্যে, কেন্দ্রের এই প্রকল্পের মতোই একটি প্রকল্প হল 'কর্মশ্রী'। আর সেই প্রকল্পকে নতুন নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। নতুন নাম হয়েছে,'মহাত্মাশ্রী'। ফলে এবার থেকে বাংলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম হল 'মহাত্মাশ্রী'। উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর ১০০ দিনের প্রকল্পের বিলটি পাশ হয় সংসদে। বুধবার এই বিল পাশের আগে, গভীর রাত পর্যন্ত সংসদে ডিবেট চলে। 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট' বা MGNREGAর নাম পাল্টে রাখা হয়, ‘ভিবি জি রাম জি’। এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের নাম থেকে কেন মহাত্মা গান্ধীর নাম সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। তৃণমূলের প্রতিনিধিরা রাতভর ধরনায় বসেন। বাংলা থেকে সিদিনই প্রতিবাদের সুর চড়া করেন মমতা।

    এদিকে, রাজ্যসরকারি এই প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে এসেছে এক বিজ্ঞপ্তি। সেখানে বলা হয়েছে, আগামী অর্থবর্ষ থেকে ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্পের নাম হবে ‘মহাত্মাশ্রী’। নাম বদল নিয়ে জবকার্ডের ক্ষেত্রে উঠতে পারে নানান প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে জানানো হচ্ছে, জব কার্ড থাকলে এই প্রকল্পের আওতায় কাজ পাওয়া যাবে।

    News/Bengal/Mahatmashree: বাংলার 'কর্মশ্রী' হল ‘মহত্মাশ্রী’! প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে এল রাজ্যপালের অনুমোদনও
