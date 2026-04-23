Agnimitra Paul: গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার অভিযোগ, তৃণমূলের দিকে আঙুল বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের
Agnimitra Paul: আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বার্নপুরের রহমত নগর এলাকায় তাঁর গাড়ির উপর হামলা হয়। অগ্নিমিত্রার দাবি, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছে। এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় থানায় হাজির হয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল।
ঘটনা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'আমি রহমত নগরে গিয়েছিলাম। সেখানে পর্যবেক্ষণ করছি। রহমত নগর হাইস্কুলে ঢুকলাম। যেই মুহূর্তে গাড়িতে উঠলাম সঙ্গে-সঙ্গে পাথর ছুড়তে শুরু করল। গাড়ির পিছনে পাথর মারল। চলন্ত গাড়িতে পাথর ছুড়তে শুরু করল। এটা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। আমি যাব আবার। এমনকী সাংবাদিকদের গাড়িতেও পাথর পড়েছে।'
এর আগে আজ সকালে আসানসোলের রানিগঞ্জে অগ্নিমিত্রার কনভয়কে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে। নিমচা ফাঁড়ির আইসি নাসরিন সুলতানা বিজেপি প্রার্থীকে জানিয়েছিলেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী এত গাড়ি নিয়ে ঘোরা যাবে না। এই আবহে পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসায় শুরু করেন অগ্নিমিত্রা পাল।
এদিকে আজ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পরে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপি প্রার্থী। তিনি অভিযোগ করেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন না। এই ঘটনায় কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশকে। বিজেপি প্রার্থী জানিয়েছেন, তিনি জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনের কাছে আলাদা করে অভিযোগ দায়ের করবেন।
অপরদিকে বীরভূমের লাভপুরে আবার বিজেপির এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাতেও অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের দিকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বীরভূমের লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভ্রমরকল অঞ্চলে ৬৮ নম্বর বুথে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় জখম বিজেপির নির্বাচনী এজেন্টের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল। রক্তাক্ত অবস্থায় বিজেপি নেতাকে সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে লাভপুরের প্রার্থীর দেবাশিষ ওঝার ছেলে বিশ্বরূপ ওঝাকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
