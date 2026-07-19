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    Amit Shah visits North Bengal border: নজরে চিকেনস নেক, বর্ষায় আটোসাঁটো জলপথ! সীমান্ত পরিদর্শন অমিত শাহের

    উত্তরবঙ্গে শনিবার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

    Published on: Jul 19, 2026, 07:30:13 IST
    By Sritama Mitra
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    দেশের নিরাপত্তার দিক থেকে শিলিগুড়ি করিডর অর্থাৎ চিকেনস নেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিন-বাংলাদেশ যখন একযোগে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা নিয়ে এগোচ্ছে, তখন এই চিকেনস নেক, ভারতের স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এমন এক পরিস্থিতিতে শনিবার ছিল উত্তরবঙ্গে অমিত শাহের সফর। তিনি ঘুরে দেখেন সীমান্তে জম্মুগছ আউটপোস্ট। পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠকেও বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

    নজরে চিকেনস নেক, বর্ষায় আটোসাঁটো জলপথ ! সীমান্ত পরিদর্শন অমিত শাহের(@AmitShah/X via PTI Photo)(PTI07_18_2026_000317B) (@AmitShah)
    নজরে চিকেনস নেক, বর্ষায় আটোসাঁটো জলপথ ! সীমান্ত পরিদর্শন অমিত শাহের(@AmitShah/X via PTI Photo)(PTI07_18_2026_000317B) (@AmitShah)

    শনিবার যে আউটপোস্ট টি অমিত শাহ ঘুরে দেখেন, উত্তরবঙ্গের সেই জুম্মাগছ গ্রামটি স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। এই এলাকার মূল উদ্বেগ মহানন্দা নদীকে ঘিরে। এখানের বিস্তীর্ণ এলাকা উন্মুক্ত। বর্ষাকালে নদীপথ ধরে অনায়াসে এইখান দিয়ে অনুপ্রবেশের একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। আর সেই এলাকা পরিদর্শন করেন শাহ। তাঁকে জানানো হয়, এলাকার পরিস্থিতির কথা।

    সীমান্তের জুম্মাগছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পৌঁছে যান শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায়। সেই বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, ভুয়া পরিচয় এবং প্রশাসনিক সংস্কারের মতো বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহের পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরকন্যার পাশে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখেছেন তিনি। কাঁটাতার লাগোয়া জামুড়িয়া ভিটা, সন্ন্যাসীকাঁটার মতো এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তিনি সীমান্ত সুরক্ষায় প্রযুক্তির কার্যকারিতাও পর্যালোচনা করেন। জানা গিয়েছে, বৈঠকে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান সম্পূর্ণ শূন্যে নামিয়ে আনতে আধুনিক ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং অর্থাৎ স্মার্ট কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়াও নদীপথে যাতে মাছিও না গলে, তার জন্য নদী এলাকায় স্মার্ট ভার্চুয়াল ফেন্সিং এবং উন্নত থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম বসানোর কথা জানান।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Amit Shah Visits North Bengal Border: নজরে চিকেনস নেক, বর্ষায় আটোসাঁটো জলপথ! সীমান্ত পরিদর্শন অমিত শাহের
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