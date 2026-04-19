Mamata on ED Raid: ‘আমার সিকিউরিটি দেখা লোকের বাড়িতেও রেড করছেন, আমায় খুন করতে চান?’ বিস্ফোরক মমতা

Mamata on ED Raid: ‘আমার সিকিউরিটি দেখা লোকের বাড়িতেও রেড করছেন, আমায় খুন করতে চান?’ বিস্ফোরক মমতা
Mamata on ED Raid: ‘আপনারা কি আমায় খুন করতে চান?’ - বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তারকেশ্বর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, ‘আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে, তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার। তাকে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকটা কেস হবে, জেনে রাখুন। ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নই। আমরা রেকর্ড করে রাখছি। তারপর আমার যে সিকিউরিটি দেখে, তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান? না হত্যা করতে চান? আমায় খুন করলে আপনারা যদি বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। সিপিআইএম আমলেও অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সিপিএমেরই তো আপনারা এখন দোসর হয়ে গিয়েছেন। পচা সিপিএমগুলো সব আপনাদের ওখানে গিয়ে জুটেছে।’
কলকাতা পুলিশের এই কর্তার কথা বললেন মমতা?
আর ‘আমার যে সিকিউরিটি দেখে’ বলার সময় কারও নাম করেননি মমতা। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছেন। কারণ আজ সকাল-সকাল শান্তনুর বালিগঞ্জ ফার্ন রোডের বাড়িতে হাজির হন ইডির অফিসাররা। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এমনিতে শান্তনুর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দিনকয়েক আগেই পদ্মশিবিরের তরফে অভিযোগ করা হয়, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই মমতার হয়ে প্রচার করেছেন তিনি।
শান্তনুর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ বিজেপির
আবার গত বছর অগস্টে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, বেআইনিভাবে তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করা হয়েছে পদোন্নতিও। সেইসঙ্গে পুলিশি নিগ্রহের অভিযোগ তুলে কলকাতা পুলিশের পরিবারের সদস্যদের তরফে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছিল, সেটার চিত্রনাট্য শান্তনুই তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগও তুলেছিলেন শুভেন্দু।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।