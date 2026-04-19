
    Mamata on ED Raid: ‘আমার সিকিউরিটি দেখা লোকের বাড়িতেও রেড করছেন, আমায় খুন করতে চান?’ বিস্ফোরক মমতা

    Mamata on ED Raid: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আপনারা কি আমায় খুন করতে চান? না হত্যা করতে চান? আমায় খুন করলে আপনারা যদি বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। সিপিআইএম আমলেও অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে।'

    Published on: Apr 19, 2026 2:44 PM IST
    By Ayan Das
    Mamata on ED Raid: ‘আপনারা কি আমায় খুন করতে চান?’ - বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তারকেশ্বর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো বলেন, ‘আমার যে ইনকাম ট্যাক্স করে, তার বাড়িও ইডি রেড করেছে। আমাদের প্রার্থী দেবাশিস কুমার। তাকে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছে। প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেকটা কেস হবে, জেনে রাখুন। ছেড়ে কথা বলার লোক আমরা নই। আমরা রেকর্ড করে রাখছি। তারপর আমার যে সিকিউরিটি দেখে, তার বাড়িও সকাল থেকে রেড করছেন। তার মানে আপনারা কি আমায় খুন করতে চান? না হত্যা করতে চান? আমায় খুন করলে আপনারা যদি বাংলা পান, চেষ্টা করে দেখুন না। সিপিআইএম আমলেও অনেকবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সিপিএমেরই তো আপনারা এখন দোসর হয়ে গিয়েছেন। পচা সিপিএমগুলো সব আপনাদের ওখানে গিয়ে জুটেছে।’

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে Mamata Banerjee)
    কলকাতা পুলিশের এই কর্তার কথা বললেন মমতা?

    আর ‘আমার যে সিকিউরিটি দেখে’ বলার সময় কারও নাম করেননি মমতা। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছেন। কারণ আজ সকাল-সকাল শান্তনুর বালিগঞ্জ ফার্ন রোডের বাড়িতে হাজির হন ইডির অফিসাররা। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এমনিতে শান্তনুর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দিনকয়েক আগেই পদ্মশিবিরের তরফে অভিযোগ করা হয়, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই মমতার হয়ে প্রচার করেছেন তিনি।

    শান্তনুর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ বিজেপির

    আবার গত বছর অগস্টে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, বেআইনিভাবে তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করা হয়েছে পদোন্নতিও। সেইসঙ্গে পুলিশি নিগ্রহের অভিযোগ তুলে কলকাতা পুলিশের পরিবারের সদস্যদের তরফে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছিল, সেটার চিত্রনাট্য শান্তনুই তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগও তুলেছিলেন শুভেন্দু।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

