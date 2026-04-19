    Indian High Commissioner to Bangladesh: বাংলার BJP নেতাকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার করল মোদী সরকার, মমতার প্রাক্তন সৈনিক বটে

    Indian High Commissioner to Bangladesh: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন ‘আস্থাভাজন’-কে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে মোদী সরকার, হবেন নয়া হাইকমিশনার। এতদিন সেই পদে ছিলেন আদ্যোপান্ত আমলা প্রণয় বর্মা। তাঁকে ইউরোপে পাঠানো হয়েছে।

    Published on: Apr 19, 2026 1:06 PM IST
    By Ayan Das
    Indian High Commissioner to Bangladesh: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন 'সৈনিক'-কে বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার করে পাঠাচ্ছে নয়াদিল্লি। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। এতদিন সেই পদে ছিলেন আদ্যোপান্ত আমলা প্রণয় বর্মা। তবে তাঁকে ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে ভারতের দূত করে পাঠানো হয়েছে। আর তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ভারতের হাইকমিশনার করে বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতাকে পাঠাতে চলেছে নয়াদিল্লি।

    বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)

    রেলমন্ত্রী, তৃণমূল, বিজেপি থেকে বাংলাদেশে

    এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হলেও মোদী সরকারের সেই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন পরে প্রতিবেশী দেশে দূত হিসেবে কোনও রাজনীতিবিদকে পাঠানো হচ্ছে। যিনি ইউপিএ সরকারে রেলমন্ত্রী ছিলেন। তাছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। আর এবার সেই দীনেশকে বাংলাদেশে পাঠাতে চলেছে মোদী সরকার।

    সম্পর্ক মেরামতির উপরে জোর দিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ

    আর যে সময় মোদী সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিল, যখন প্রায় দু'বছরের শৈত্য কাটিয়ে নতুন করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি এবং ঢাকা। ২০২৪ সালের অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল। তবে ভোটে জিতে তারেক রহমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই সম্পর্ক মেরামতের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

    বাংলাদেশের শাড়ি কূটনীতি ভারতে

    এমনকী ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশন 'শাড়ি কূটনীতি' শুরু করেছে। দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশি হাইকমিশনের তরফ থেকে বাংলাদেশি শাড়ির একটি প্রদর্শনী চালু করা হয়েছে। পাবনা এবং টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি বিক্রি হচ্ছে সেই প্রদর্শনীতে। উল্লেখ্য, ইউনেস্কো ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী শাড়ি-বয়ন শিল্প’কে মানবজাতির অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই টাঙ্গাইলের শাড়ির ঐতিহ্য প্রায় ২০০ বছর পুরনো। টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, সন্তোষ ও ঘ্রিন্দা এলাকা থেকে এই শিল্প ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে।

    শাড়ি প্রদর্শনীর উদ্বোধনীর সময় সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাংলাদেশি হাইকমিশনার হামিদুল্লা রিয়াজ বলেন, 'এটা কিন্তু কোনও কূটনীতি নয়। বরং এটা কারিগরদের উদযাপনের একটি প্রচেষ্টা। আমাদের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হবে। কূটনীতিতে আমাদের অনেক দর কষাকষি করতে হয়। তবে এরই সঙ্গে আমাদের একে অপরের প্রতি ভরসা করতে হবে।'

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

