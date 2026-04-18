JEE Main 2026 Results and Cut-off: JEE Main-র রেজাল্ট পরের সপ্তাহে বেরোতে পারে, কার কাট-অফ কত হওয়ার সম্ভাবনা?

JEE Main 2026 Results and Cut-off: JEE Main-র রেজাল্ট পরের সপ্তাহে বেরোতে পারে, কার কাট-অফ কত হওয়ার সম্ভাবনা?
JEE Main 2026 Results and Cut-off: সর্বভারতীয় জয়েন্ট প্রবেশিকার (জেইই মেন) দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে আগামী সপ্তাহেই। NTA JEE-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট jeemain.nta.nic.in থেকে রেজাল্ট দেখা যাবে কীভাবে?
JEE Main 2026 Results and Cut-off: আগামী সোমবার (২০ এপ্রিল) সর্বভারতীয় জয়েন্ট প্রবেশিকার (জেইই মেন) দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) সূত্রে খবর, প্রতিবার যেভাবে ফলপ্রকাশ করা হয়, এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে। ফলপ্রকাশের পরে প্রার্থীরা NTA JEE-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট jeemain.nta.nic.in থেকে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন। যে ফলাফলের উপর নির্ভর করবে যে কোনও প্রার্থী আইআইটিতে (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি) ভরতির জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষায় বসতে পারবেন কিনা। যে পরীক্ষা আগামী ১৭ মে হবে। আর সেই পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ২৩ এপ্রিল থেকে। চলবে ২ পর্যন্ত।
কীভাবে JEE Main-র রেজাল্ট দেখতে হবে?
১) NTA JEE-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট jeemain.nta.nic.in-তে যেতে হবে।
২) হোমপেজে থাকা JEE Mains Result 2026 Session 2 লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে।
৩) একটি নতুন পেজ খুলবে, যেখানে প্রার্থীদের লগইন বিবরণ লিখতে হবে।
৪) ‘Submit’-তে ক্লিক করুন। তাহলেই স্ক্রিনে আপনার রেজাল্ট দেখাবে।
৫) ফলাফল দেখুন এবং পেজটি ডাউনলোড করুন।
৬) পরবর্তী প্রয়োজনের জন্য এর একটি হার্ড কপি রেখে দিন প্রিন্ট-আউট করে।
আরও পড়ুন: UPSC Civil Services Succes Tips: ৫ বার অ্যাটেম্পট, ৪ বার ইন্টারভিউ- অবশেষে UPSC সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত সাক্ষীর
JEE Main-র কাট-অফ কত হতে পারে?
সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষা নেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও সৌরভ কুমার জানিয়েছেন যে জেনারেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাট-অফ থাকতে পারে ৯৩.১ থেকে ৯৪.২ পার্সেন্টাইলের মধ্যে।
আরও পড়ুন: WB Toppers in CBSE 10th Result: CBSE দশমে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বাংলা, DPS-সহ বিভিন্ন স্কুলের টপার কারা?
১) জেনারেল: ৯৩.১-৯৪.২ পার্সেন্টাইল।
২) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি-এনসিএল): ৭৯-৮০ পার্সেন্টাইল।
৩) আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থী: ৮০-৮২ পার্সেন্টাইল।
৪) তফসিলি জাতি: ৬০-৬২ পার্সেন্টাইল।
৫) তফসিলি উপজাতি: ৪৭-৪৯ পার্সেন্টাইল।
৬) বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী: ০.০০১-০.০১০ পার্সেন্টাইল।
আরও পড়ুন: South Point School in CBSE 10th Result: CBSE দশমে ৯৯.৬% নম্বর পেল সাউথ পয়েন্টের ৩ পড়ুয়া, ৪৯০ নম্বর ছুঁল ১৮৮, টপার কারা?
JEE Main-র দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষা
উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল, ৪ এপ্রিল, ৫ এপ্রিল, ৬ এপ্রিল, ৭ এপ্রিল এবং ৮ এপ্রিল জেইই মেনের দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের ৩০৪টি শহর এবং বিদেশের ১৪টি শহরে প্রায় ৫৬৬টি কেন্দ্রে হয়েছিল পরীক্ষা। প্রায় ১১.২৩ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবার পেপার ১-এর জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন প্রায় ১১.০৬ লাখ প্রার্থী। বাকিরা পেপার ২-র জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।