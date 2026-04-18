    UPSC Civil Services Succes Tips: ৫ বার অ্যাটেম্পট, ৪ বার ইন্টারভিউ- অবশেষে UPSC সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত সাক্ষীর

    UPSC Civil Services Succes Tips: পাঁচবার ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছেন। চারবার প্রিলিমিনারি এবং মেইনসে উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউয়ে বসেছেন। অবশেষে পঞ্চমবারে মিলেছে কাঙ্খিত সাফল্য।

    Published on: Apr 18, 2026 2:57 PM IST
    By Ayan Das
    UPSC Civil Services Succes Tips: পাঁচবার ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছেন। চারবার প্রিলিমিনারি এবং মেইনসে উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউয়ে বসেছেন। অবশেষে পঞ্চমবারে মিলেছে কাঙ্খিত সাফল্য। আর সেই রাজস্থানের ছোট্ট শহর টঙ্কের বাসিন্দা সাক্ষী জৈনের কাহিনী সকলের কাছে অনুপ্রেরণার হয়ে উঠেছে। ইন্ডিয়ান মাস্টারমাইন্ডে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার পরে বার্কলেজের মতো সংস্থায় কাজ করতেন সাক্ষী। আর্থিক বিশ্লেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। কেরিয়ার স্থিতিশীল বলে মনে হয়েছিল। তবেে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে জীবনে এমন কিছু করতে চান, যা সমাজের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে এবং জীবনে পরিবর্তন আনবে।

    ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাজিমাত সাক্ষী জৈনের।
    ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাজিমাত সাক্ষী জৈনের।

    CA থেকে UPSC সিভিল সার্ভিস- সাক্ষীর যাত্রা

    সেই স্বপ্নপূরণের জন্যই কোভিডের মধ্যেই ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন সাক্ষী। বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। ঐচ্ছিক বিষয় কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সির জন্য একটি বিশেষ কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর ২০২১ সালে প্রথমবার পরীক্ষায় বসেছিলেন।

    তাতে সাফল্য না মিললেও ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবার প্রিলিমিনারি ও মেইনসের গণ্ডি পেরিয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। পঞ্চম প্রচেষ্টায় ৩৭ তম স্থান অর্জন করেন সাক্ষী। এবার ইন্টারভিউয়ে শেষ প্রার্থী ছিলেন। তারইমধ্যে নিজের সেরাটা তুলে ধরেন।

    শারীরিকভাবে কীভাবে ফিট থাকতেন?

    তবে দীর্ঘযাত্রায় সাক্ষী শুধু পড়াশোনা নয়, অনেক ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। সেজন্য যোগব্যায়াম করতেন। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করতেন। তিনি জানিয়েছেন, আর্থিক স্বাক্ষরতা নিয়ে কাজ করতে চান, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই সচেতনতা বাড়াতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন যে আজও সমাজে আর্থিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে এবং এই লক্ষ্যে কাজ করা দরকার।

    UPSC অ্যাসপিরেন্টদের কী পরামর্শ দিলেন সাক্ষী?

    সাক্ষী বলেছেন যে ইউপিএসসি প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক দিকনির্দেশনা এবং পরিষ্কার চিন্তাভাবনা। তাঁর মতে, সিলেবাস এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলি আপনার প্রস্তুতির ভিত্তি হওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া উচিত।

    Home/News/UPSC Civil Services Succes Tips: ৫ বার অ্যাটেম্পট, ৪ বার ইন্টারভিউ- অবশেষে UPSC সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত সাক্ষীর
