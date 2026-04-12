    UPSC NDA Topper: গর্বের NDA-তে দেশে প্রথম পার্থ! কোথা থেকে পড়াশোনা 'টপার' কিশোরের?

    UPSC NDA Topper: ইউপিএসসি এনডিএ পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পার্থ তিওয়ারি। কীভাবে এল এই অভাবনীয় সাফল্য? জানুন পার্থ তিওয়ারির পড়াশোনা এবং সাফল্যের পেছনের কাহিনী।

    Published on: Apr 12, 2026 7:14 PM IST
    By Ayan Das
    UPSC NDA Topper: উত্তরপ্রদেশের পার্থ কুমার তিওয়ারি দেশের মর্যাদাপূর্ণ ইউপিএসসি এনডিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। পার্থের প্রাথমিক শিক্ষা কর্ণাটকে হয়েছিল। পার্থ বর্তমানে দেরাদুনের মিলিটারি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছেন। তাঁর বাবা সৈনিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। মা'ও শিক্ষিকা। এবার পার্থ পুণেতে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন, যাতে তিনি দেশের সেবা করার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। এনডিএ পরীক্ষায় মোট ৭৪২ জন প্রার্থী সফল হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৫১ জন পুরুষ এবং ৯১ জন মহিলা। পার্থের বাবা নাথ শরণ তিওয়ারি কর্ণাটকের কোডাগুর সৈনিক স্কুলের হিন্দি শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। যা পার্থকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। তাঁর মা কিরণ দেবীও একজন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। সারা দেশে এনডিএ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জনকারী পার্থের বাবা ফলাফল ঘোষণার পর উচ্ছ্বসিত।

    ইউপিএসসি এনডিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী।
    ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা-মা

    ছেলের সাফল্যের আনন্দও অনুভূত হয়েছিল মোবাইলে অভিভাবকদের কথোপকথনের সময়। ফলাফল প্রকাশের পরেই ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেরাদুনের উদ্দেশে রওনা হন। 'হিন্দুস্তান'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি জানান যে সপ্তাহখানেক আগে তিনি নিজের গ্রাম রাসরায় এসেছিলেন। ফলাফলের পরে বালিয়া থেকে ট্রেনে করে দেরাদুন যাচ্ছেন। ফলাফলের পরে প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে দেরাদুন থেকে দ্বাদশের পরে পার্থ এনডিএ পুণেতে থাকবেন। এরপর তিনি এক বছরের জন্য দেরাদুনে ফিরে আসবেন, যেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নেবেন।

    UPSC NDA পরীক্ষা আদতে কী?

    উল্লেখ্য, ইউপিএসসি এনডিএ পরীক্ষা হল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) দ্বারা পরিচালিত একটি জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌসেনা এবং বায়ুসেনায় অফিসার পদে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয় এই পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় একটি লিখিত পরীক্ষা এবং একটি এসএসবি সাক্ষাৎকার থাকে, যার পরে একটি মেডিকেল পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়। সফল প্রার্থীরা পুণের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে (এনডিএ) তিন বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, যেখানে তাঁরা সামরিক শিক্ষা লাভ করেন।

    সেনায় যোগদানের জন্য যে কোনও বিভাগ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করাই যথেষ্ট, অন্যদিকে বায়ুসেনা এবং নৌসেনার জন্য পদার্থবিদ্যা ও গণিত বাধ্যতামূলক। এই পরীক্ষা বছরে দুবার (এনডিএ ১ এবং এনডিএ ২) অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার হিসেবে কমিশন প্রদান করা হয়।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

