UPSC Success Story: কাশ্মীরে জঙ্গি দমন করেছেন, UPSC সিভিল সার্ভিসে বাজিমাত সেনার প্রাক্তন মেজরের
UPSC Success Story: ভারতীয় সেনার মেজর নীতীশ কুমার সিং জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করার সময় আহত হয়েছিলেন। চাকরি ছাড়ার পরে তিনি ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০২৫ সালে ৩০৫ তম স্থান অর্জন করেছেন।
UPSC Success Story: কিছু গল্প কেবল সাফল্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। বরং সেই কাহিনীগুলো সাহসিকতার গাঁথা, হার না মানা জেদের বিজয়গাঁথা। অবসরপ্রাপ্ত মেজর নীতীশ কুমার সিং এমনই একজন ব্যক্তি। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির প্রাক্তন তথা ভারতীয় সেনার এই অবসরপ্রাপ্ত সাহসী অফিসার ২০২৫ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৩০৫ তম স্থান অর্জন করেছেন। দেশের হয়ে একটা সময় যিনি কাশ্মীরে জঙ্গিদের দমন করেছিলেন, এবার সেই তিনিই দেশের আমলা হয়ে উঠতে চলেছেন।
শোপিয়ানে জঙ্গি-বিরোধী অভিযানে আহত হয়েছিলেন
বিহারের বেগুসরাই জেলার শামহো ব্লকের বিজুলিয়া গ্রাম থেকে উঠে এসে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) সিং। পোস্টিং পেয়েছিলেন কাশ্মীরেও। ২০১৭ সালে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযান চালানো হচ্ছিল। কোর অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সে কর্মরত ছিলেন। সেইসময় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
UPSC সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রস্তুতি শুরু
কিন্তু মেজর সিংয়ের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার গুরুত্ব ছিল আরও বেশি। ধৈর্য, সহনশীলতা এবং নিজের উপর বিশ্বাসের পরীক্ষা। এটি এমন এক যাত্রা ছিল, যা ধীরগতির, যেখানে আগামিকালের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা তাঁর অনেক কাজে লেগেছে। যে নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম তাঁকে সীমান্ত এলাকায় লড়াই করতে শিখিয়েছিল, সেটাই ইউপিএসসির প্রস্তুতির সময় তাঁর দিশা নির্ধারণ করে দিয়েছিল।
LBSNAA-তে যেতে প্রস্তুত
আর সেই পথে হেঁটেই ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৩০৫ তম স্থান অধিকার করেন মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) সিং। তিনি লালবাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (LBSNAA) যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
