    WB Toppers in CBSE 10th Result: CBSE দশমে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বাংলা, DPS-সহ বিভিন্ন স্কুলের টপার কারা?

    WB Toppers in CBSE 10th Result: সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় বাংলার জয়জয়কার। দেশের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের তালিকায় বাংলার পড়ুয়ারাও আছে। তাছাড়া ডিপিএস রুবি পার্ক, হাওড়ার এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-সহ অন্যান্য স্কুলের টপার কারা?

    Published on: Apr 16, 2026 11:20 PM IST
    By Ayan Das
    WB Toppers in CBSE 10th Result: সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের কমপক্ষে দু'জন পড়ুয়া দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে। ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ পেয়েছে ভবনস গঙ্গাবক্স কানোরিয়া বিদ্যামন্দিরের অনিশা ঘোষ এবং বিডিএম ইন্টারন্যাশনালের জয়শীর্ষ বসু। শুধু তাই নয়, ৪৯৯ নম্বর পেয়ে দেশে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গের কমপক্ষে একজন পড়ুয়া। কেন্দ্রীয় বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এবার পশ্চিমবঙ্গে সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল ৪৩,৮৬৭ জন। তাদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ৪৩,৬১২ জন পড়ুয়া। আর ৪১,৯৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। যারা প্রথম দফায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা দিতে পারবে।

    ডিপিএস রুবি পার্ক, হাওড়ার এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের টপারদের তালিকা।
    ডিপিএস রুবি পার্ক, হাওড়ার এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের টপারদের তালিকা।

    ডিপিএস রুবি পার্কের রেজাল্ট

    দিল্লি পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৩২৯ জন পড়ুয়া। আর ৪২৯ জন পড়ুয়া ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে। সার্বিকভাবে স্কুলের গড় নম্বর হল ৯২.০২ শতাংশ।

    ১) ডিপিএস রুবি পার্কের টপার হয়েছে জাইসা জামান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৯। যা শতাংশের বিচারে ৯৯.৮ শতাংশ।

    ২) দ্বিতীয় স্থানে চারজন আছে - আয়ূসী সেন, আদিত্য পাল, অর্ণব সিং, এবং স্বস্তিক সিং। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮ (৯৯.৬ শতাংশ)।

    ৩) তৃতীয় স্থানে তিনজন আছে - তথাগত ঘোষ, অনুভব মাইতি এবং অগ্রিমা সিংঘল। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৭। যা শতাংশের বিচারে ৯৯.৪ শতাংশ।

    হাওড়ার এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের রেজাল্ট কেমন?

    ১) সর্বোচ্চ ৪৯৮ নম্বর পেয়েছে অত্রি মণ্ডল। যা শতাংশের বিচারে ৯৯.৬ শতাংশ।

    ২) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে মৃগাঙ্ক মৌলিক গোস্বামী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩ (৯৮.৬ শতাংশ)।

    ৩) স্কুলের মধ্যে থেকে অলংকৃতা মান্না তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১ (৯৮.২ শতাংশ)।

    ৪) তাছাড়াও টপারদের তালিকায় আছে অর্কপ্রভ খান (৯৭.৮ শতাংশ), অদ্রিতা মণ্ডল (৯৭ শতাংশ), রুদ্র বিশ্বাস (৯৭ শতাংশ), সৌহার্দ্য পালন (৯৬.৮ শতাংশ), শ্রীঞ্জনা দোলুই (৯৬.৮ শতাংশ), আরুষি দামিনি (৯৬.৮ শতাংশ), আয়ূষ বড়ুয়া (৯৬.৮ শতাংশ)।

    অন্যান্য স্কুলের রেজাল্ট কেমন হল?

    ১) দক্ষিণেশ্বরের জিডি গোয়েঙ্কা স্কুলের ৩৫৬ জন সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা দিয়েছিল। ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৭৪ জন।

    ২) ডিপিএস হাওড়ায় ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৭৩ জন। মোট ১২৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল।

    ৩) সুশীলা বিড়লা গার্লস স্কুলের ১১৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৮৫ জন।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।

