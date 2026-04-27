Basirhat TMC Workers Arrested: ভোটারদের মারধর, পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ, বসিরহাটে ধৃত ২ তৃণমূল কর্মী

Basirhat TMC Workers Arrested: প্রথম দফার নির্বাচনের আগে সেভাবে রাজনৈতিক হিংসা দেখা যায়নি। তবে দ্বিতীয় দফার আগে যেন মরিয়া মনোভাব বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। ভোটের একদিন আগে জায়গায় জায়গায় হিংসার ছবি দেখা যাচ্ছে। এই আবহে জানা গেল, পুলিশের ওপর চড়াও হয়েছে তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হেমনগর থানা এলাকায়। এই ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সন্তোষ জোতদার এবং সঞ্জীব জোতদার।
রিপোর্ট অনুযায়ী, হেমনগর বাজারের মোড়ে সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এমনকী ভোটারদের মারধর করারও অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হেমনগর থানার পুলিশ। এরপরই তৃণমূল কর্মীা পুলিশের ওপর চড়াও হয় লাঠি নিয়ে। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। এই আবহে গ্রেফতার করা হয় সন্তোষ এবং সঞ্জীবকে। সোমবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
দাবি করা হয়েছে, এই মামলায় ধৃত সন্তোষ ও সঞ্জীবের বিরুদ্ধে এর আগেও দুষ্কৃতীমূলক কাজের অভিযোগ উঠেছিল। এদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যে সব দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, তাদের যাতে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে দুষ্কৃতীদের তালিকা বানিয়ে তাদের গ্রেফতারির নির্দেশও দেওয়া হয়। যদিও পরে আদালতের তরফ থেকে সেই গ্রেফতারির নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তবে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ ভাবে করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। বহু এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশকে নিরপেক্ষ রাখতে রদবদল করা হয়েছে জায়গায় জায়গায়। তবে এরই মাঝে ডায়মন্ড হারবার থেকে বসিরহাটের মতো এলাকায় ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।
